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Ekonomi
7
Fitch'ten faiz ve enflasyon açıklaması

2023-08-17 19:29:15
Fitch'ten faiz ve enflasyon açıklaması

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, enflasyon ve faiz oranları hakkında kritik bir açıklamada bulundu.

#1
Foto - Fitch'ten faiz ve enflasyon açıklaması

Fitch Ratings, yılın ilk yarısına yönelik yayımladığı risk raporuna ilişkin açıklama yaptı.

#2
Foto - Fitch'ten faiz ve enflasyon açıklaması

Yılın ikinci çeyreğinde ABD ve Avro Bölgesi'nde manşet enflasyondaki düşüşe işaret edilen açıklamada, buna rağmen çekirdek enflasyonun yapışkan olmaya devam ettiği ve merkez bankası hedeflerinin oldukça üzerinde seyrettiği vurgulandı.

#3
Foto - Fitch'ten faiz ve enflasyon açıklaması

Açıklamada, makro göstergelerin yılbaşından bu yana iyileştiği ancak daha sıkı borç verme koşulları ve "şahin" merkez bankası politikasının döngüsel bir yavaşlama görünümünü vurguladığı aktarıldı.

#4
Foto - Fitch'ten faiz ve enflasyon açıklaması

Fitch'in tahminlerine göre, bunun Çin'in toparlanmasına yönelik risk oluşturması, ABD'de sığ bir resesyon ve Avro Bölgesi'nde sınırlı büyümeyi içerdiği kaydedilen açıklamada, bu nedenle küresel kredi için temel risklerin büyük ölçüde değişmeden kaldığı bildirildi.

#5
Foto - Fitch'ten faiz ve enflasyon açıklaması

Açıklamada, bu riskler arasında fonlama, varlık değerlemeleri ve finansal istikrar için olumsuz senaryolar, enflasyon ve faiz oranları ile jeopolitik, yönetim ve politikanın bulunduğu aktarıldı.

#6
Foto - Fitch'ten faiz ve enflasyon açıklaması

Ticari gayrimenkule ilişkin risklerin de bunlar arasına dahil olduğu belirtilen açıklamada, iklim değişikliğine, demografik zorluklara, siber çatışmaya ve yapay zekanın yıkıcı bir teknoloji olarak hızla yaygınlaşmasına odaklanan ana uzun vadeli ve acil risklerin de değişmediği kaydedildi.

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