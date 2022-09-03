Fırtınanın bilançosu ağır oldu!

"Neredeyse boğuluyorduk" - Evde mahsur kalan Hasan Bayan ise, yağışta evde mahsur kaldığını ve komşuları sayesinde kurtulduğunu belirterek, “Ben kafe işletiyorum. Daha öncede su basmıştı ama bu sefer daha çok su bastı. İçeride bir masa müşteri vardı, müşteriyle birlikte kendimizi dışarıya zor attık. Yan tarafımızda komşumuz Engin bey var, onlarda içeri de mahsur kalmışlar. Neredeyse boğuluyorduk. Çok büyük bir afet yaşadık. Dükkanın içerisinin her tarafı suyla doldu, şu anda içeriye girilmiyor” diye konuştu.