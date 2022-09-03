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Türkiye
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Fırtınanın bilançosu ağır oldu!

2022-09-03 22:23:11
Fırtınanın bilançosu ağır oldu!

Kastamonu'da sağanak yağış ve fırtına sebebiyle araçlarına üzerine çatılar uçtu, bir araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Fırtınanın bilançosu ağır oldu!

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da akşam saatlerinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Yer yer dolu yağışının da etkili olduğu Kastamonu’da yollarda su birikintisi oluştu.

#2
Foto - Fırtınanın bilançosu ağır oldu!

Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış ve şiddetli fırtına sebebiyle bazı binaların çatısı uçtu.

#3
Foto - Fırtınanın bilançosu ağır oldu!

Budamış Mahallesi'nde aile ziyaretine gelen aracın üzerine de bir binanın çatısı uçtu. Araçta bulunan 3 kişi yaralanarak, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#4
Foto - Fırtınanın bilançosu ağır oldu!

Enerji nakil hatları koptu - Fırtına ve sağanak yağış sebebiyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Fırtına sebebiyle enerji nakil hatları koptu, çok sayıda mahalleye halen enerji verilemediği öğrenildi.

#5
Foto - Fırtınanın bilançosu ağır oldu!

İletişim hatlarında da yer yer sorun oluşurken, mazgalların tıkanması sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağış sebebiyle çok sayıda araç arıza yaparak yolda kaldı. Mazgalların tıkanması ve araçların yolda kalması sebebiyle sürücüler zor anlar yaşanırken trafik ise durdu.

#6
Foto - Fırtınanın bilançosu ağır oldu!

Sunta köprülü kavşağında da alt geçitte su birikintisi oluştu. Bu sebeple emniyet güçleri, yolun her iki tarafını da trafiğe kapattı, bu sebeple uzun kuyruklar oluştu.

#7
Foto - Fırtınanın bilançosu ağır oldu!

Araçları arıza yaptığı için çok sayıda sürücü yolda mahsur kalırken, ev ve işyerlerini de sel suları bastı. İşyerlerine ve evlerine giren sel sularını vatandaşlar ellerinde küreklerle dışarı atmaya çalışıyor.

#8
Foto - Fırtınanın bilançosu ağır oldu!

Sitenin duvarını delerek sel sularını tahliye etmeye çalıştılar - Ayrıca Karayolları ve Kastamonu Belediyesi ekipleri de, mazgalların tıkandığı alanlarda çalışmalarını sürdürürken, ev ve işyerleri sel suyu basan vatandaşlara da yardımcı olmaya çalışıyor. Sel suları sebebiyle bazı sitelerin bahçesi de sel suları altında kaldı. Sitelerin bahçesini sel suları basması nedeniyle araçlar da sular altında kaldı. Site sakinleri, ellerinde balyozla sitenin duvarını deldi ve sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlar, yaşadıklarını çaresiz bir şekilde izledi.

#9
Foto - Fırtınanın bilançosu ağır oldu!

Budamış Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karabacakoğlu, “Budamış Mahallemizde büyük bir afet oldu, evlerin çatısı uçtu. Yukarı ki mahallelerimizde kavak ağaçları ve direkler devrildi. Şu anda elektriklerimiz yok. Bazı bölgelerde yağan yağmur sebebiyle yollarımız bozuldu. Afet bu, yapılacak bir şey yok, takdiri ilahi, artık devletimizden yardım bekliyoruz. En kısa sürede bizlere yardım etmesini bekliyoruz. Bir binanın çatısı rüzgarda uçtu aracın üzerine. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı ve hastaneye götürüldü. Çatının uçtuğunda burada yoktuk, bakınca aracın tavanı falan çökmüş. Yolun açılması için azamız gelecek ve yolu açmaya çalışacağız” dedi.

#10
Foto - Fırtınanın bilançosu ağır oldu!

"Neredeyse boğuluyorduk" - Evde mahsur kalan Hasan Bayan ise, yağışta evde mahsur kaldığını ve komşuları sayesinde kurtulduğunu belirterek, “Ben kafe işletiyorum. Daha öncede su basmıştı ama bu sefer daha çok su bastı. İçeride bir masa müşteri vardı, müşteriyle birlikte kendimizi dışarıya zor attık. Yan tarafımızda komşumuz Engin bey var, onlarda içeri de mahsur kalmışlar. Neredeyse boğuluyorduk. Çok büyük bir afet yaşadık. Dükkanın içerisinin her tarafı suyla doldu, şu anda içeriye girilmiyor” diye konuştu.

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