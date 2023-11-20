  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Fırtına sebebiyle eğitime ara!

2023-11-20 10:13:49
Fırtına sebebiyle eğitime ara!

Kastamonu'da fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

#1
Foto - Fırtına sebebiyle eğitime ara!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçedeki bazı kademelerde eğitime 1 gün ara verildi.

#2
Foto - Fırtına sebebiyle eğitime ara!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde fırtına sebebiyle oluşan dev dalgalar şeridinde bulunan Cide-Bartın arasında ulaşımın sağlandığı D010 karayolunda göçük yaşanmasına sebep olmuştu.

#3
Foto - Fırtına sebebiyle eğitime ara!

Dev dalgalar sebebiyle yolda su birikintileri de oluştu. Bir kısmı çöken yolda trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. İlçede fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor.

#4
Foto - Fırtına sebebiyle eğitime ara!

Dev dalgalar sebebiyle bir kısmı çöken D010 karayolunda su birikintileri oluştu. Su birikintilerinin oluştuğu alanlarda sürücüler kontrollü olarak geçebiliyor. Karayolları ekipleri ise su birikintilerini küreme araçları ile tahliye edebildi.

#5
Foto - Fırtına sebebiyle eğitime ara!

İlçede yaşanan fırtına sebebiyle okul öncesi ve özel eğitim kademelerindeki tüm öğrenciler ve ilkokul ve ortaokul kademesinde taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Konu ile ilgili Cide Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü okul öncesi (anaokulu) ve özel eğitim çerçevesindeki tüm kademelerdeki öğrencilerimiz ile ilkokul ve ortaokulda taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimiz için Eğitim Öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

#6
Foto - Fırtına sebebiyle eğitime ara!

İlçede yaşanan fırtına ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise, "Cide Bartın karayolu Gebeş Mahallesi mevkiinde şiddetli dalga etkisiyle Bartın istikameti şeridinde çökme olduğundan, yolda temizlik ve trafik güvenliği açısından levha ve işaretleme çalışmaları yapılmakta ve trafik akışı tek şeritten sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bölgeden petrol fışkırıyor! Sondaj vurulacak ama Karadeniz'de petrol araması yapan 2 gemi Amasra Limanı'na sığındı
Ekonomi

Bölgeden petrol fışkırıyor! Sondaj vurulacak ama Karadeniz'de petrol araması yapan 2 gemi Amasra Limanı'na sığındı

Türkiye enerji alanındaki adımlarının meyvesini önümüzdeki süreçte alacak. Müjdeler peş peşe gelirken yeni bir petrol müjdesi gelir mi merak..
Ahlaksızlık zirve yaptı! 'Kız kardeşime OnlyFans hesabı açtım karıma da açacağım'
Yaşam

Ahlaksızlık zirve yaptı! 'Kız kardeşime OnlyFans hesabı açtım karıma da açacağım'

OnlyFans isimli ahlaksızların buluştuğu siteyi öven bir kişi kız kardeşine hesap açtığını karısına da hesap açacağını söyledi...
Paşinyan'ın Türkiye çıkışı dünyayı şaşırttı!
Dünya

Paşinyan'ın Türkiye çıkışı dünyayı şaşırttı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye ile ilişkiler hakkındaki açıklamaları dünyanın gündemine oturdu.
Filistinli direnişçi gruplar barbarlar ordusunu püskürttü
Dünya

Filistinli direnişçi gruplar barbarlar ordusunu püskürttü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 44 gündür havadan bombalamaya devam ederken, karada Filistinli gruplarla girilen çatışmalar..
İsrail gazetesi esirler ile ilgili bugünü işaret etti! Hamas'tan kritik açıklama geldi
Dünya

İsrail gazetesi esirler ile ilgili bugünü işaret etti! Hamas'tan kritik açıklama geldi

Hamas Hareketi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, medyada yer alan, Hamas ile İsrail arasında esir değişimine ilişkin anlaşmanın sağlandığı ve bugün ..
İstanbul'da ucuz oto dolandırıcılığı!
Yerel

İstanbul'da ucuz oto dolandırıcılığı!

İstanbul'da ucuz araç vaadiyle 65 kişiyi 400 milyon lira dolandıran 10 şüpheli yakalandı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23