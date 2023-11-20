2023-11-20 10:13:49 Fırtına sebebiyle eğitime ara!
Kastamonu'da fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
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Kastamonu'da fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçedeki bazı kademelerde eğitime 1 gün ara verildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde fırtına sebebiyle oluşan dev dalgalar şeridinde bulunan Cide-Bartın arasında ulaşımın sağlandığı D010 karayolunda göçük yaşanmasına sebep olmuştu.
Dev dalgalar sebebiyle yolda su birikintileri de oluştu. Bir kısmı çöken yolda trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. İlçede fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Dev dalgalar sebebiyle bir kısmı çöken D010 karayolunda su birikintileri oluştu. Su birikintilerinin oluştuğu alanlarda sürücüler kontrollü olarak geçebiliyor. Karayolları ekipleri ise su birikintilerini küreme araçları ile tahliye edebildi.
İlçede yaşanan fırtına sebebiyle okul öncesi ve özel eğitim kademelerindeki tüm öğrenciler ve ilkokul ve ortaokul kademesinde taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Konu ile ilgili Cide Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü okul öncesi (anaokulu) ve özel eğitim çerçevesindeki tüm kademelerdeki öğrencilerimiz ile ilkokul ve ortaokulda taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimiz için Eğitim Öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
İlçede yaşanan fırtına ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise, "Cide Bartın karayolu Gebeş Mahallesi mevkiinde şiddetli dalga etkisiyle Bartın istikameti şeridinde çökme olduğundan, yolda temizlik ve trafik güvenliği açısından levha ve işaretleme çalışmaları yapılmakta ve trafik akışı tek şeritten sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
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