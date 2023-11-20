Fırtına sebebiyle eğitime ara!

İlçede yaşanan fırtına sebebiyle okul öncesi ve özel eğitim kademelerindeki tüm öğrenciler ve ilkokul ve ortaokul kademesinde taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Konu ile ilgili Cide Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü okul öncesi (anaokulu) ve özel eğitim çerçevesindeki tüm kademelerdeki öğrencilerimiz ile ilkokul ve ortaokulda taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimiz için Eğitim Öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.