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Yaşam
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Fırtına bile onlara engel olamadı!

2023-03-14 09:02:50
Fırtına bile onlara engel olamadı!

Bayburt ve Erzurum atlı spor kulüpleri, şiddetli fırtınaya rağmen cirit maçı yaptı.

#1
Foto - Fırtına bile onlara engel olamadı!

Ata sporu cirit denilince akla gelen iki ilden Bayburt ve Erzurum atlı spor kulüpleri, fırtınalı havaya aldırış etmeden aralarında cirit maçı oynadılar.

#2
Foto - Fırtına bile onlara engel olamadı!

Bayburt Kop Atlı Spor Kulübü, Mert Dadaş Aşkale Atlı Spor ve Okçuluk Kulübünü Bayburt Belediyesi cirit sahasında konuk etti. Şiddetli esen rüzgar ise ata sporu ciriti yaşatmaya engel olamadı. Büyük küçük herkesin meraklı gözlerle izlediği müsabakada kazanan yine dostluk oldu. Değneklerin havada uçuştuğu, atların dörtnala koştuğu maçta, fırtınalı havada ciritçiler izleyenlere seyir zevki yüksek bir maç sundular.

#3
Foto - Fırtına bile onlara engel olamadı!

12 yaşındaki Efe Güler, ciritçi babasını desteklemek üzere küçük bedeniyle rüzgara meydana okuyarak, sahada yerini aldı. "Cirit sevdamızdan vazgeçmiyoruz, ata sporumuz ciriti izlemeye geldik" diye konuşan Güler, "Hava fırtınalı, rüzgar çok şiddetli esiyor ama olsun yine de cirit sevdamızdan vazgeçmiyoruz. Babamı da destekliyorum, onu izlemeye geldim. Uçacak gibi oluyorum rüzgardan, o derece şiddetli bir hava var. Ata sporumuzu izlemeye geldik" dedi.

#4
Foto - Fırtına bile onlara engel olamadı!

Cirit meraklısı eski ciritçi Resul Tokay, cirit sevdası nedeniyle soğuk havada cirit sahasının yolunu tuttuğunu belirterek, "Bu soğukta burada ne durulur, ne de maç seyredilir. Cirit sevdamızdan bu soğuk havada buraya geldik." şeklinde konuştu.

#5
Foto - Fırtına bile onlara engel olamadı!

Mert Dadaş Aşkale Atlı Spor ve Okçuluk Kulübü oyuncusu 68 yaşındaki Yaşar Akdağ, "60 seneden bu yana cirit oynuyorum. Kar kış demeden, cirit oynuyoruz. Cirit sporu biz de adeta hastalık olmuş. Dünyanın bir ucu da olsa gideriz, oyunumuzu oynarız. Kop Atlı Spor Kulübü oyuncuları da bizim eskiden beri dostlarımız. Bir dostluk maçı yapalım dedik, yaptık. Allah razı olsun bizi davet ettiler biz de geldik, gurur duyduk. Cirit camiası böyle bir şey yaş fark etmiyor, soğuk hava, kar kış fark etmiyor, oynuyoruz" diye konuştu.

#6
Foto - Fırtına bile onlara engel olamadı!

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