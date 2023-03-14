Fırtına bile onlara engel olamadı!

Mert Dadaş Aşkale Atlı Spor ve Okçuluk Kulübü oyuncusu 68 yaşındaki Yaşar Akdağ, "60 seneden bu yana cirit oynuyorum. Kar kış demeden, cirit oynuyoruz. Cirit sporu biz de adeta hastalık olmuş. Dünyanın bir ucu da olsa gideriz, oyunumuzu oynarız. Kop Atlı Spor Kulübü oyuncuları da bizim eskiden beri dostlarımız. Bir dostluk maçı yapalım dedik, yaptık. Allah razı olsun bizi davet ettiler biz de geldik, gurur duyduk. Cirit camiası böyle bir şey yaş fark etmiyor, soğuk hava, kar kış fark etmiyor, oynuyoruz" diye konuştu.