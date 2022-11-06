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Hayat-Aktüel
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Fındık yüklü TIR alev alev yandı

2022-11-06 14:49:28
Fındık yüklü TIR alev alev yandı

Trabzon'dan İstanbul'a fındık taşıyan TIR, Karabük'te seyir halindeyken çıkan yangında küle döndü.

#1
Foto - Fındık yüklü TIR alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, olay Karabük-Gerede karayolu Kemikli rampalarında meydana geldi.

#2
Foto - Fındık yüklü TIR alev alev yandı

Trabzon’dan yüklediği fındıkları İstanbul’a götüren Metin Demir idaresindeki 61 K 0637 plakalı tır, Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında bir anda alev aldı.

#3
Foto - Fındık yüklü TIR alev alev yandı

Tırın ön kısmından çıkan alev ve dumanları fark eden sürücü Demir, aracını yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

#4
Foto - Fındık yüklü TIR alev alev yandı

Bu sırada hızla büyüyen alevler tüm tırı kaplarken, olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürüldü.

#5
Foto - Fındık yüklü TIR alev alev yandı

Yangın sonrası tır demir yığınına dönerken, olayla ilgili trafik polisleri inceleme başlattı.

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