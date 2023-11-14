2023-11-14 19:43:11 Fındığı olmayan ilçenin fındık helvası var
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde fındık üretilmiyor ama kendisine özgü dövme fındık helvası bulunuyor.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde fındık üretilmiyor ama kendisine özgü dövme fındık helvası bulunuyor.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yapılan elde dövme fındık helvası, kış aylarında vücudu sıcak tutuyor ve enerji veriyor.
Giresun’un fındık üretimi yapılmayan ilçelerinden birisi olan Şebinkarahisar’da çifte kavrulmuş Giresun kalite yağlı fındığından elde edilen dövme helvası geleneksel yöntemlerle havanda dibekle saatlerce dövülerek yapılıyor.
Yüzde yüz fındıktan üretilen helvanın en büyük özelliğini diğer fındıklı helvalardan farklı kılan ve en az 8 saat özel bir kütük içerisinde dövülerek yapılması.
Helva yapımı ile ilgili bilgi veren Mustafa Öner, bu helvanın bir yıl boyunca bozulmadan durabileceğini söyledi. Şebinkarahisar'a özgü fındık helvasının rağbet gören bir helva olduğunu kaydeden Öner, “Çifte kavrulmuş fındık kütükten oyma kovada en az 45 saat dövülerek öğütülüyor. Daha sonra bir kilogram fındığa 2 kilogram pudra şekeri ile karıştırılıyor. Daha sonra bu karışım 45 saat boyunca dövülmesi gerekiyor. Adeta bir enerji deposu olan fındık ezme helvası kışın da ilçemizde bol tüketilerek vücudu sıcak tutmaktadır" dedi.
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