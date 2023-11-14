Fındığı olmayan ilçenin fındık helvası var

Helva yapımı ile ilgili bilgi veren Mustafa Öner, bu helvanın bir yıl boyunca bozulmadan durabileceğini söyledi. Şebinkarahisar'a özgü fındık helvasının rağbet gören bir helva olduğunu kaydeden Öner, “Çifte kavrulmuş fındık kütükten oyma kovada en az 45 saat dövülerek öğütülüyor. Daha sonra bir kilogram fındığa 2 kilogram pudra şekeri ile karıştırılıyor. Daha sonra bu karışım 45 saat boyunca dövülmesi gerekiyor. Adeta bir enerji deposu olan fındık ezme helvası kışın da ilçemizde bol tüketilerek vücudu sıcak tutmaktadır" dedi.