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Yaşam
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Fındığı olmayan ilçenin fındık helvası var

2023-11-14 19:43:11
Fındığı olmayan ilçenin fındık helvası var

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde fındık üretilmiyor ama kendisine özgü dövme fındık helvası bulunuyor.

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Foto - Fındığı olmayan ilçenin fındık helvası var

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yapılan elde dövme fındık helvası, kış aylarında vücudu sıcak tutuyor ve enerji veriyor.

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Foto - Fındığı olmayan ilçenin fındık helvası var

Giresun’un fındık üretimi yapılmayan ilçelerinden birisi olan Şebinkarahisar’da çifte kavrulmuş Giresun kalite yağlı fındığından elde edilen dövme helvası geleneksel yöntemlerle havanda dibekle saatlerce dövülerek yapılıyor.

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Foto - Fındığı olmayan ilçenin fındık helvası var

Yüzde yüz fındıktan üretilen helvanın en büyük özelliğini diğer fındıklı helvalardan farklı kılan ve en az 8 saat özel bir kütük içerisinde dövülerek yapılması.

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Foto - Fındığı olmayan ilçenin fındık helvası var

Helva yapımı ile ilgili bilgi veren Mustafa Öner, bu helvanın bir yıl boyunca bozulmadan durabileceğini söyledi. Şebinkarahisar'a özgü fındık helvasının rağbet gören bir helva olduğunu kaydeden Öner, “Çifte kavrulmuş fındık kütükten oyma kovada en az 45 saat dövülerek öğütülüyor. Daha sonra bir kilogram fındığa 2 kilogram pudra şekeri ile karıştırılıyor. Daha sonra bu karışım 45 saat boyunca dövülmesi gerekiyor. Adeta bir enerji deposu olan fındık ezme helvası kışın da ilçemizde bol tüketilerek vücudu sıcak tutmaktadır" dedi.

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