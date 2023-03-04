2023-03-04 14:02:15 Final öncesi Yargı’da flaş ayrılık!
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisinde final öncesi flaş ayrılık geldi.
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisinde final öncesi flaş ayrılık geldi.
Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Yargı dizisinde yaşanan ayrılık herkesi şaşkına çevirdi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yargı dizisi pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Sema Ergenekon tarafından yazılan senaryosu her hafta izlenen dizide büyük final öncesi ses getiren bomba bir ayrılık yaşanacak.
izinin performansıyla büyük beğeni toplayan savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ı projeye veda edecek. Öte bu haftaki yeni bölümün ilk tanıtımda Defne'yi bir türlü bulamayan ve zamanı daralan Ilgaz acıdan çıldırırken, diğer taraftan Ceylin'le boşanma davasında neler olacağı ise büyük merak konusu oluyor.
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