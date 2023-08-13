2023-08-13 09:21:46 Filozoflar Şehri’nde meteor yağmuru
Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği meteor yağmuru gerçekleşti.
CHP’li o isimden 2 bomba iddia! Ankara ve İstanbul kaybedilecek Barış Yarkadaş önemli bir yerden aday olacak
Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği meteor yağmuru gerçekleşti.
Aydın'ın Didim ilçe Perseid meteor yağmuru objektiflere böyle yansıdı.
"Perseid meteor yağmuru" Aydın'ın Didim ilçesindeki "Filozoflar Şehri" olarak bilinen Milet Antik Kenti'nde gözlemlendi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23