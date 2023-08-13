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Yaşam
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Filozoflar Şehri’nde meteor yağmuru

2023-08-13 09:21:46
Filozoflar Şehri’nde meteor yağmuru

Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği meteor yağmuru gerçekleşti.

#1
Foto - Filozoflar Şehri’nde meteor yağmuru

Aydın'ın Didim ilçe Perseid meteor yağmuru objektiflere böyle yansıdı.

#2
Foto - Filozoflar Şehri’nde meteor yağmuru

"Perseid meteor yağmuru" Aydın'ın Didim ilçesindeki "Filozoflar Şehri" olarak bilinen Milet Antik Kenti'nde gözlemlendi.

#3
Foto - Filozoflar Şehri’nde meteor yağmuru

#4
Foto - Filozoflar Şehri’nde meteor yağmuru

#5
Foto - Filozoflar Şehri’nde meteor yağmuru

#6
Foto - Filozoflar Şehri’nde meteor yağmuru

#7
Foto - Filozoflar Şehri’nde meteor yağmuru

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