Film senaryosu gibi: 20 dolara aldıkları koltuktan servet çıktı!

PARAYI TESLİM ETTİLER: ORTAYA DUYGUSAL ANLAR ÇIKTI Koltuğun ve paraların sahibi olan yaşlı kadın ise eşiyle birlikte kızlarının geleceği için bu parayı tam 30 yıl boyunca biriktirdiğini ancak eşi vefat ettikten sonra koltuğun içine gizledikleri bu serveti unuttuğunu söyledi. Kendisine yeni bir yatak alabilmek için eski koltuğu elden çıkardığını sözlerine ekleyen yaşlı kadın, paraları teslim eden gençlerin bu hareketi karşısında duygusal anlar yaşadı.