Filistin'i satan İran'dan Türkiye'ye karşı skandal hamle! Duyan büyükelçilik binasına koştu

Heyet, İran'ın esas amacının ülke içinde kamuoyunu ikna etmek ve kendi itibarını korumak amacıyla ABD'nin Irak'taki üslere göstermelik bir saldırı düzenlediğini vurguladı. Dr. Heyet, konunun detaylarını açıklarken, "Bu itirafa göre, Kasım Süleymani’nin Ocak 2020’de ABD güçleri tarafından öldürülmesinin ardından “büyük intikam” çığlıkları atan İran, ülke içinde kamuoyunu ikna etmek ve kendi itibarını korumak amacıyla ABD’nin Irak’taki üslerine göstermelik bir saldırı düzenleyeceğini bildirmiş, saldırıda ABD güçlerine en ufak zararın bile verilmeyeceğinin teminatını vermiştir. Trump’ın bu açıklaması zamanlama olarak da önemlidir. Çünkü Trump’a göre İran, kontrol edilebilir ve hizaya getirilebilir bir ülkedir. Bu ise o demektir ki görünenden farklı olarak İran, ABD ve İsrail için asla hayati bir tehlike değildir" ifadelerini kullandı.