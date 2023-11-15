Filistin'i satan İran'dan Türkiye'ye karşı skandal hamle! Duyan büyükelçilik binasına koştu

Türkiye’nin İran’a karşı sorunlarını hukuki yollarla çözme çabasının boşa çıktığına dikkat çeken Heyet, İran’ın ders alabileceği tek unsurun misliyle karşılık vermek olduğunu belirtti. Dr. Rıza Heyet konu kapsamında, “PKK gibi terör örgütlerini desteklediği, terör örgütü elebaşlarını ağırladığı, Haşd-i Şabi gibi örgütler aracılığıyla Türkiye’ye karşı eylemler düzenlediği, Karabağ savaşı sırasında Ermenistan’ı açıkça kolladığı ve Zengezur Koridoru’nun açılmasını engellemeye çalıştığı bilinen İran’a yönelik Türkiye’nin dostça, komşu hukukuna uygun bir tutum sergilemesi, İran’ın gittikçe daha da haddini aşmasına, bu ilişkiyi suiistimal etmesine yol açmaktadır. Oysa tecrübe göstermiştir ki, İran’ın düşmanca tavırlarını etkisizleştirmenin tek yolu misli ile karşılık vermektir. İran’ın Türk karşıtı politikalarının karşısında geri adım atmak veya uzun süre sessiz kalmak, İran’ı iyi bir komşu yapmayacak. Tam tersine onun daha da saldırganlaşmasına yol açacaktır” dedi.