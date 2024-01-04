2024-01-04 16:43:52 Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu dağıtmıştı! O alçaklara okkalı ders! İşte şimdi tam rezil kepaze olacaklar
Galata Köprüsü'nde düzenlenen “Filistin'e destek, şehitlere rahmet” yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir adlı vatandaşa yumruklu saldırıda bulunan zanlıya Resul Tosun’dan ders gibi bir yazı geldi. Aynı zamanda, Kelime-i Tevhid'e “hilafet bayrağı” diyerek savaş açan din cahillerine de bazı hatırlatmalarda bulunan Tosun, Star’daki yazısında şunları kaydetti: