Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu dağıtmıştı! O alçaklara okkalı ders! İşte şimdi tam rezil kepaze olacaklar

Kelime-i Tevhid bayrağını gören bir genç Arap bayrağı zannederek bayrağı taşıyanı darp etmiş. Eğer o genç Müslümansa, eminim o bayrağın kendi atalarının da uğruna can verdiği Kelime-i Tevhid olduğunu bilmiyordur. Şiddeti elbette ki kesinlikle onaylamıyorum. Yaptığı doğru değildir yanlıştır. Gereğini hukuka havale etmeliyiz. Ancak ben iyimser yorumla, yeşil zemin üzerindeki Kelime-i Tevhidi Suudiler bayrak olarak kullandıkları için ve bugünlerde malum propagandanın da etkisiyle onu Suud bayrağı zannedip tepki göstermiştir diyorum. Şunu da hemen belirteyim ki, Suudilerin Kelime-i Tevhid'i bayrak yapmaları, DAİŞ'in Peygamber mührünü bayrak olarak kullanması, Lübnan Şiilerinin Kur'an'da geçen Hizbullah deyimini kullanması gibi bazı devletlerin, örgütlerin ve şirketlerin kimi İslami deyimleri/isimleri kullanması böyle olumsuz algılara sebep olabiliyor maalesef. Hülasa, Kelime-i Tevhid Arap bayrağı değildir, bütün Müslümanların ortak dilidir, Müslüman olmanın ilk şartıdır. Rabbimiz, her Müslümana Allah'ın tek ilah, Muhammed'in onun peygamberi olduğu iman ve bilinciyle yaşamayı, son nefesinde de Kelime-i Tevhid getirerek göz yummayı nasip etsin!”