2021-02-18 20:07:46 Filistin'den gülümseten kareler
Filistin'in Ramallah kentinde etkili olan kar yağışı, bölge halkını sokağa döktü.
Filistin'in Ramallah kentinde etkili olan kar yağışı, bölge halkını sokağa döktü.
Ramallah'ta yaşayan Filistinliler, yağış sonrası karla oynamak için bahçelere indi.
Çok sayıda Filistinli, ailesiyle birlikte karın keyfini çıkardı.
Çocuklarıyla kardan adam yapan aileler fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.
Kar yağışı, kentin bir kesiminde ise hayatı kısmen de olsa olumsuz etkiledi.
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