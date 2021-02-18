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Dünya
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Filistin'den gülümseten kareler

2021-02-18 20:07:46
Filistin'den gülümseten kareler

Filistin'in Ramallah kentinde etkili olan kar yağışı, bölge halkını sokağa döktü.

#1
Foto - Ramallah'ta yaşayan Filistinliler, yağış sonrası karla oynamak için bahçelere indi.

Ramallah'ta yaşayan Filistinliler, yağış sonrası karla oynamak için bahçelere indi.

#2
Foto - Çok sayıda Filistinli, ailesiyle birlikte karın keyfini çıkardı.

Çok sayıda Filistinli, ailesiyle birlikte karın keyfini çıkardı.

#3
Foto - Çocuklarıyla kardan adam yapan aileler fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Çocuklarıyla kardan adam yapan aileler fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

#4
Foto - Kar yağışı, kentin bir kesiminde ise hayatı kısmen de olsa olumsuz etkiledi.

Kar yağışı, kentin bir kesiminde ise hayatı kısmen de olsa olumsuz etkiledi.

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