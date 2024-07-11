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Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

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Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

2024-07-11 13:28:46
Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Üsküdar Üniversitesi mezuniyet töreninde konuşma yapan Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Büyük bir zalimlik, büyük bir haksızlık var Gazze’de. O nedenle ‘zalimler için yaşasın cehennem’ diyoruz.” Dedi.

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#1
Foto - Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Üsküdar Üniversitesi, 2023-2024 Akademik Yılı mezuniyet töreniyle 11’inci dönem mezunlarını uğurladı. Diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşayan mezunlar, heyecan ve gururu bir arada yaşadı.

#2
Foto - Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Bu yılki törene Filistin ve Gazze olayları damgasını vurdu. ‘Susmayacağız, Yaşasın Zalimler için Cehennem’, ‘Filistin bu sene mezun vermedi’ pankartları ile Filistin bayrakları ve Filistin kefiyeleri dikkat çekti.

#3
Foto - Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Filistin bayrağının yer aldığı atkı ile mezunlara seslenen Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Üniversite olarak biz kurulduğumuzdan beri kaliteyi hedef aldık. Eleştiriyi armağan olarak görüyoruz. Bize gelen geri bildirimlerin hepsini kendimizi geliştirmek için fırsat olarak görüyoruz.” dedi.

#4
Foto - Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör ise konuşmasında, “Değerli öğrencilerimiz, mücadele şimdi başlıyor. Bu zamana kadar üniversitemizde öğrendiğiniz bilgileri, yaptığınız birikimi şimdi artık hayata geçirmenin zamanı.” diye öğrencilere seslendi. Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde 11’inci yıl ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları heyecan ve coşkuyu bir arada yaşadı. Bu yıl 8 bin 269 Üsküdar Üniversitesi mezunu profesyonel hayata geçiş yaptı.

#5
Foto - Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Mütevelli Heyet Başkanı Furkan Tarhan ile Tarhan - İDER Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan’ın da katıldığı törende, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Muhsin Konuk, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Mehmet Zelka, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. İsmail Barış ve Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel’in de aralarında yer aldığı akademisyenler hazır bulundu.

#6
Foto - Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Önem verdiğimiz şey; küresel üniversiteler arasında iyi bir yerde olmak” Törende konuşmak üzere kürsüye boynunda Filistin bayrağının bulunduğu atkı ile çıkan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açılış konuşmasında, bugüne kadar 35 bin civarında mezun veren Üsküdar Üniversitesi’nin bugün de 8 bin 269 mezunu hayatla buluşturduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Tarhan, “ÜÜ olarak bizim üzerinde durmaya çalıştığımız en önemli şey; küresel rekabet içerisinde, küresel üniversiteler arasında iyi bir yerde olmak. Bunun da en önemli ölçüsü kalite. Bu nedenle üniversite olarak biz kurulduğumuzdan beri kaliteyi hedef aldık. Kalitenin en öneli yöntemlerinden birisi de ölçülebilir olması. Ölçemediğimiz şeyi üretemiyoruz. Eleştiriyi armağan olarak görüyoruz. Bize gelen geri bildirimlerin hepsini kendimizi geliştirmek için fırsat olarak görüyoruz.” dedi.

#7
Foto - Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Kalite bir yolculuk… Kalitenin bir yolculuk olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tarhan, “O yolculuğa çıktığımız zaman devamlı yeni şeyler öğrenmek gerekiyor. Yeni adımlar atmak gerekiyor. Bu da dinamik bir süreç olduğu için bu süreçte geri bildirimler çok değerli.” diye konuştu. Mezun olan öğrencilerin hayatlarında hiç unutmayacakları üç olayla karşılaştıklarını, bunların Kovid pandemisi, 6 Şubat depremleri ve Gazze olayları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tarhan, “Yaşanan her olayın tehdit boyutu olduğu gibi bir de fırsat boyutu var. Bir şeyler de öğretiyor. Gençler hayatın yeni boyutuna geçerken, gerçeklerle karşılaşırken sadece akademik tecrübelerini değil hayat başarılarını da önemsiyoruz.” dedi.

#8
Foto - Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Türkiye’de 17 etiketi alabilen 2 vakıf üniversitesinden birisiyiz… Prof. Dr. Tarhan, dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2024 sonuçlarına göre, başvuruda bulunulan 17 etiketin tamamının alındığını kaydederek, Türkiye’de 17 etiketi alabilen 2 vakıf üniversitesinden birisi olduklarını da söyledi. Dünyada da 17 etiket alan 1500 civarında üniversite olduğunu ve Üsküdar Üniversitesi’nin onların arasında da 425. olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tarhan, “Bu bir kalite göstergesi. Sosyal etkinlik alanından araştırmaya, wellbeing alanından sağlığa kadar sürdürülebilir büyüme amacı var. Bunları almak değil devam ettirmek önemli. Önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi istiyoruz.” dedi.

#9
Foto - Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Erkek Basketbol takımı Süper Lig Şampiyonu oldu Prof. Dr. Tarhan, sporda da gençlerin başarılarına işaret ederek, 19. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları Süper Ligi’nde Erkek Basketbol takımının Süper Lig Şampiyonu, Kadın Voleybol takımının da Türkiye üçüncüsü olduğunu söyledi. Bilim ve sosyal alandaki başarılarla birlikte spor alanında da öğrencilerin boy göstermesinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Tarhan, diğer taraftan nörobilim alanındaki çalışmalar dolayısıyla üniversitenin UNESCO tarafından Mükemmeliyet Merkezi olarak ilan edildiğini hatırlattı. “Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunda yer aldık” Erasmus kabul ile ilgili 300’ün üzerinde üniversite ile anlaşma yapıldığını da ifade eden Prof. Dr. Tarhan, “Mezun öğrencilerimizin bir kısmı yurtdışına gidip orada alanlarında yüksek lisansa kabul edildiler.” dedi. Prof. Dr. Tarhan, Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunda yer alan 13 bilimsel araştırmadan biri olan MESSAGE (Microgravity Associated Genetics) deneyinin Üsküdar Üniversitesi’nden olduğunu hatırlatarak, “DNA analiziyle ilgili araştırma bizim hocalarımızın çalışmalarıyla yapıldı.” diye konuştu.

#10
Foto - Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Üniversite Senatosu Gazze’deki zulme karşı bir manifesto yayımladı Anne babalara da seslenen Prof. Dr. Tarhan, “Çocuklarınızı bize emanet ettiniz. Biz de onları en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştık. Mezuniyetimize hüzün katan bir olay yaşanıyor. Filistin olayı biliyorsunuz. Gazze olayları... 75 yıl önce başlayan nekbe var. Sistematik bir şekilde yapılan soykırım var, zulüm var.” şeklinde konuştu. Üniversite Senatosunun bu zulme karşı bir manifesto yayımladığını ve şimdiye kadar 400 bine yakın imza toplandığını söyleyen Prof. Dr. Tarhan, Kazakistan’da bir üniversite ile manifestonun imzalandığını, bu imzaları BM’ye götürmek istediklerini anlattı. Prof. Dr. Tarhan, “Orada zulme uğrayan inanlara karşı içimiz acıyor, üzülüyoruz, ama bir şey yapamıyoruz. Büyük bir zalimlik, büyük bir haksızlık var Gazze’de. Evet bu yıl Filistin mezun vermedi. İnsanlık sınıfta kaldı. O nedenle ‘zalimler için yaşasın cehennem’ diyoruz.” sözleri salondan alkış aldı.

#11
Foto - Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Gençlere “Kendinizi aşan hedefleriniz olsun” tavsiyesi Gençlere de seslenen Prof. Dr. Tarhan, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Uğrunda emek verilecek, yorulacak, çile çekilecek bir amacınız yoksa idealiniz yoksa hayatta başarılı olmayı beklemeyin. Küçük şeylerden mutlu olmayı başaramıyorsanız da mutlu olmayı beklemeyin. Başarılı ve mutlu olmak için sahip olduğunuz şeylerin kıymetini bilin. Onlara karşı şükran duygusunu unutmayın. Kendinizi aşan hedefleriniz olsun. Yaşadığınız toplum için, ülkeniz için, aileniz için, insanlık için bir şeyler katabilecek hedefleriniz olsun. Bundan sonraki hayatınızda size daha güzel, daha verimli, daha üretken bir hayat diliyorum.” Prof. Dr. Nazife Güngör: “Çocuklarımızın hayat mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz” Törende konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, ailelere seslenerek, “Büyük çaba harcadınız, onları yetiştirdiniz. Onların gelişmesine hep destek oldunuz. Büyük emekler verdiniz. Şimdi hep birlikte buradayız. Onların bu güzel gününde onlarla bu coşkuyu paylaşmak üzere hep birlikteyiz. Öncelikle emekleriniz ve özverileriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum.” dedi.

#12
Foto - Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Prof. Dr. Güngör, üniversite mezuniyetinin hayatta bir aşama olduğunu dile getirerek, “Bundan sonrası için çocuklarımızın hayat mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü hayat şimdi başlıyor. Bu hayat mücadelesinde de beklentilerimizi, ümitlerimizi, hayallerimizi onlarla birlikte inşa etmeye devam edelim. Onların hep yanında olalım. Siz güzel bir iş yaptınız. Yıllar boyu bize pırıl pırıl gençleri yetiştirdiniz. Şimdi onları artık insanlığa gönderiyoruz.” diye konuştu. “Bundan sonra hayata değer katmaya başlayacaksınız” Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Güngör, “Değerli öğrencilerimiz. Mücadele şimdi başlıyor. Bu zamana kadar üniversitemizde öğrendiğiniz bilgileri, yaptığınız birikimi şimdi artık hayata geçirmenin zamanı. Bundan sonra hayat sizi içine alacak ve siz artık hayata değer katmaya başlayacaksınız. Bundan sonra sizden değer bekliyoruz.” şeklinde konuştu. “Siz hep başarılı olacaksınız yeter ki kendi potansiyelinizin, kendi yeteneklerinizin farkında olun.” diyen Prof. Dr. Güngör, mezuniyet diplomalarının sadece bireysel başarıları değil, aynı zamanda topluma katkı sağlayacak insan sevgisi ve yurt sevgisi gibi değerleri de temsil etmesi gerektiğini vurguladı. “Size veda etmiyoruz, hayatınızı birlikte inşa edeceğiz” “Biz sizden çok büyük işler bekliyoruz. Biz sizden önemli görevler, sorumluluklar bekliyoruz.” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Güngör, üniversitenin, mezunlarını uğurlasa da onlarla bağlarını koparmayacak ve akademik ya da kariyer planlarında destek olmaya devam edeceğini söyledi. Prof. Dr. Güngör, “Sizinle hep etkileşim halinde olacağız. Burada veda etmiyoruz. Bundan sonraki hayatınızı hep birlikte inşa edeceğiz.” dedi. Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdim edildi

#13
Foto - Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Törende dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdimi oldu. Lisans düzeyinde ilk üç dereceye giren mezunlar Büşra Nur Özdemir, Merve Karaduman, Şevval Güzel, Nıveen Bou Hassan, Beyza Nur Çalış ve Merve Dursungül, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Mütevelli Heyeti Başkanı Furkan Tarhan, Tarhan - İDER Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan’dan plaket ve hediyelerini aldı. 11. dönem fakülte birincileri ardından kütüğe plaka çaktılar. Ön Lisans düzeyinde dereceye giren öğrenciler Esma Aydaşlı, Şeyma İnan, Şeyma Örnekçi, Zeynep Ela Aksoy ve Mehtap Aydın’a plaketlerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, İDER Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan, Rektör Danışmanı Halide İncekara, Kurucu Mütevelli Heyeti üyesi Mustafa Ataş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk’dan aldı. 11. dönem ön lisans birincileri kütüğe plaka çaktı.

#14
Foto - Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Törene Filistin damgasını vurdu Törende Filistinli öğrenciler kürsüye çıkarak, ülkelerinde yaşananları anlattı. Bu sırada kürsüde üzerinde Türkiye ve Filistin bayraklarının ve ‘Susmayacağız, Yaşasın Zalimler için Cehennem’ yazılı pankart açıldı. ‘Yaşasın Gazze, Yaşasın Filistin, Yaşasın Türkiye, Zalimler için cehennem’ şeklinde sloganlar da atıldı. Bu yılki törene Filistin ve Gazze olayları damgasını vurdu; ‘Filistin bu sene mezun vermedi’, ‘Nehirden denize özgür Filistin’, ‘Filistin sen bizim ruhumuzsun’, ‘Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz’ gibi pankartlar ile Filistin bayrakları, Filistin kefiyeleri dikkat çekti. Törende “… Ve Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. Mustafa Kemal Atatürk.” pankartı da açıldı. Başarılı sporcular ödüllendirildi Törende branşlarında önemli başarılara imza atan Üsküdar Üniversitesi’nin spor takımları da unutulmadı. Üniversitenin basketbol, futbol ve voleybol takımları ile Kick boks/boks branşı sporcularına Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Rektör Prof. Dr. Nazife Güngör tarafından teşekkür belgesi takdimleri yapıldı. Evlenme teklifi geleneği bozulmadı 11. dönem mezuniyet töreni bir de evlenme teklifine şahitlik etti. Ergoterapi Bölümü mezunlarından Yeliz Aksoy’a, yine aynı bölüm mezunu erkek arkadaşı Mahmut Yalçın tarafından sahnede evlenme teklifinde bulunuldu. Çiftin oldukça heyecanlı oldukları gözlenirken, genç çifte salondakiler alkışlayarak destek verdi.

#15
Foto - Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Kepler atıldı Törende daha sonra yüksek lisans öğrencilerine mezuniyet belgeleri sunuldu. Sırayla sahneye çıkan yeni mezunlar, mezuniyet belgelerini aldı. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi stratejist Kazım Dalkıran koordinatörlüğünde ‘Bayrak Flama Teslim’ töreninin ardından mezunlar hep birlikte Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur önderliğinde mezuniyet andını okudu. Sonrasında sahneye inen mezunlar kep attı. Heyecanlı ve coşkulu anların yaşandığı mezuniyet töreni DJ performansı ile sona erdi.

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