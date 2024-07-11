Filistin bu sene mezun vermedi, insanlık sınıfta kaldı! ‘Zalimler için yaşasın cehennem’

Prof. Dr. Güngör, üniversite mezuniyetinin hayatta bir aşama olduğunu dile getirerek, “Bundan sonrası için çocuklarımızın hayat mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü hayat şimdi başlıyor. Bu hayat mücadelesinde de beklentilerimizi, ümitlerimizi, hayallerimizi onlarla birlikte inşa etmeye devam edelim. Onların hep yanında olalım. Siz güzel bir iş yaptınız. Yıllar boyu bize pırıl pırıl gençleri yetiştirdiniz. Şimdi onları artık insanlığa gönderiyoruz.” diye konuştu. “Bundan sonra hayata değer katmaya başlayacaksınız” Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Güngör, “Değerli öğrencilerimiz. Mücadele şimdi başlıyor. Bu zamana kadar üniversitemizde öğrendiğiniz bilgileri, yaptığınız birikimi şimdi artık hayata geçirmenin zamanı. Bundan sonra hayat sizi içine alacak ve siz artık hayata değer katmaya başlayacaksınız. Bundan sonra sizden değer bekliyoruz.” şeklinde konuştu. “Siz hep başarılı olacaksınız yeter ki kendi potansiyelinizin, kendi yeteneklerinizin farkında olun.” diyen Prof. Dr. Güngör, mezuniyet diplomalarının sadece bireysel başarıları değil, aynı zamanda topluma katkı sağlayacak insan sevgisi ve yurt sevgisi gibi değerleri de temsil etmesi gerektiğini vurguladı. “Size veda etmiyoruz, hayatınızı birlikte inşa edeceğiz” “Biz sizden çok büyük işler bekliyoruz. Biz sizden önemli görevler, sorumluluklar bekliyoruz.” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Güngör, üniversitenin, mezunlarını uğurlasa da onlarla bağlarını koparmayacak ve akademik ya da kariyer planlarında destek olmaya devam edeceğini söyledi. Prof. Dr. Güngör, “Sizinle hep etkileşim halinde olacağız. Burada veda etmiyoruz. Bundan sonraki hayatınızı hep birlikte inşa edeceğiz.” dedi. Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdim edildi