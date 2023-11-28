"Filistin Ankara'nın teklifini reddetti" diyen Cihat Yaycı'dan son uyarı: Hedef Türkiye, hemen bunu yapmamız lazım

Bölgeye iki tane Amerikan uçak gemisi görev grubu geldi. Sadece uçak gemisi değil, dikkatinizi çekiyorum uçak gemisi görev grubu geldi. Bir uçak gemisinde 9-10 tane civarında kruvazör, fırkateyn ve denizaltı var. İki uçak gemisinde bulunan uçaklar, füzeler ve torpidoların hepsini topladığımızda bölgedeki Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Libya bunların bütün silahlı kuvvetlerini toplayın; bu kadar tahrip gücü olmuyor. Peki bunlar niye geldi buraya. Küçücük Gazze için mi? Hamas'ın hava kuvvetleri mi var? Hamas'ın deniz kuvvetleri mi var? Kara kuvvetleri mi var, tankları mı var. Nesi var; ellerinde tüfekler var, basit roketler var başka bir şeyleri yok. Açıklama çok net: 'Biz Ortadoğu'yu yeniden dizayn edeceğiz'. İsrail'i değil, Filistin'i değil, Ortadoğu'yu diyor. Ortadoğu dizayn edilirken hedef Türkiye.