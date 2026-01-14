Fıkra gibi olay: Yıllardır kullanılan işlek caddeler bakın ne çıktı
Antalya'da milyarlık arazilerin mirasçılarının talebi sonrasında, mahkemenin 112 bin metrekarelik Dumlupınar Bulvarı ile adliye yanı ve arkasındaki cadde ve sokaklarla ilgili kapatma kararı verdiği ortaya çıktı. Mirasçı avukatlarından Necati Yılmaz, “Amacımız yolları kapatmak değil ancak çözüm arıyoruz" dedi. Antalya'da 1958 yılından bugüne devam eden ve kentin en değerli bölgelerinden Meltem ve Bahçelievler mahalleleri ile Konyaaltı Beach Park'ı kapsayan 2 milyon 400 bin metrekare alan içinde kalan Dumlupınar Caddesi, İsmail Baha Sürelsan Caddesi, 6'ncı Cadde ve 3844 Sokak ile ilgili mirasçılar lehine kapatma kararı verildiği ortaya çıktı. Antalya Kadastro Mahkemesi'nin 2006 yılında, 2 milyon 400 bin metrekare araziyle ilgili Arap Süleyman, Hacı Bekirzade Mehmet Ağa ve Hazine adına tescil ettiği davanın yanı sıra, kamulaştırılan alanlarla ilgili farklı tazminat ve tapu iptal davaları da devam ediyor.