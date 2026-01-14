Fıkra gibi olay: Yıllardır kullanılan işlek caddeler bakın ne çıktı

ADLİYE ETRAFINDAKİ CADDELER: Dumlupınar Caddesi dışında adliye etrafındaki cadde ve sokaklarla ilgili bir dava daha açtıklarını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Adliyenin etrafında yollara ilişkin de kapatma kararı var. Bu da Muratpaşa Belediyesi'nin sorumluluğunda olan bir kısım. Amacımız kapatmak değil. Kararı aldık ancak amacımız kapatıp ne belediyeyi ne insanları bir çaresizliğin içerisine bırakmak. Yani kapatırsak, hakimlerin, personelin araçlarının adliyeye girmesi mümkün değil. Çünkü o yol komple kapanacak demektir. Bu dava 2020'de açılmıştı, geçen mayıs ayında karar verildi. Yaklaşık 16-17 dönümlük alanı kapsıyor. Hatta ilginç başka bir şey, adliyenin hemen arkasında lojmanlar var. Lojmanlarla adliyenin arkasındaki yolun da kapatılması söz konusu. Yani normalde adliyeden oraya geçiş de söz konusu değil. Böyle komik bir durum, amacımız yolları kapatmak değil. Ancak çözüm arıyoruz."