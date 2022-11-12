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Fıkra gibi olay! İSKİ'ye 'ölmediğini' kanıtlamaya çalışıyor

2022-11-12 12:42:34
Fıkra gibi olay! İSKİ'ye 'ölmediğini' kanıtlamaya çalışıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, öldü sandığı vatandaşın su aboneliğini iptal etti.

#1
Foto - Fıkra gibi olay! İSKİ'ye 'ölmediğini' kanıtlamaya çalışıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), öldüğü gerekçesiyle bir vatandaşa ait su aboneliğini iptal etti.

#2
Foto - Fıkra gibi olay! İSKİ'ye 'ölmediğini' kanıtlamaya çalışıyor

Herhangi bir tebligat almadan suyu kesilen vatandaş, İSKİ Üsküdar Şube Müdürlüğü’ndeki yetkililere kimliğini göstererek yaşadığını kanıtladı.

#3
Foto - Fıkra gibi olay! İSKİ'ye 'ölmediğini' kanıtlamaya çalışıyor

Olay, geçtiğimiz Salı günü Üsküdar’da meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ tarafından görevlendirilen yetkililer, öldüğü gerekçesiyle Muhittin Akkenar isimli vatandaşa ait su aboneliğini iptal etti. Sabah uyandığında suların kesik olduğunu fark eden Akkenar, konuya ilişkin bilgi almak üzere İSKİ Üsküdar Şube Müdürlüğü’ne gittiğinde ölü olduğu gerekçesiyle suyunun kesildiğini öğrendi. Kendisine herhangi bir tebligat yapılmadan suyu kesilen vatandaş, kimliğini göstererek yaşadığını ispat etmeye çalıştı. İstenen tüm belgeleri İSKİ'ye sunan Akkenar, suyunun kullanıma açılmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

#4
Foto - Fıkra gibi olay! İSKİ'ye 'ölmediğini' kanıtlamaya çalışıyor

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mağdur Muhittin Akkenar, “Binamdaki suyun kesildiğini anlayınca İSKİ Müdürlüğü’ne gittim. Oradaki yetkililer borcumun olmadığını, ölü olabileceğimi söylediler. Ben de kimliğimi göstererek ölü olmadığımı ispatladım. Konuda bir yanlışlık olabileceğini söylediler, düzelteceklerini belirttiler. Şu ana kadar bir gelişme olmadı. Evimizde hala sular akmıyor. Ölü olmadığımızı ispat ettik. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum” dedi.

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