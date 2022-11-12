Fıkra gibi olay! İSKİ'ye 'ölmediğini' kanıtlamaya çalışıyor

Olay, geçtiğimiz Salı günü Üsküdar’da meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ tarafından görevlendirilen yetkililer, öldüğü gerekçesiyle Muhittin Akkenar isimli vatandaşa ait su aboneliğini iptal etti. Sabah uyandığında suların kesik olduğunu fark eden Akkenar, konuya ilişkin bilgi almak üzere İSKİ Üsküdar Şube Müdürlüğü’ne gittiğinde ölü olduğu gerekçesiyle suyunun kesildiğini öğrendi. Kendisine herhangi bir tebligat yapılmadan suyu kesilen vatandaş, kimliğini göstererek yaşadığını ispat etmeye çalıştı. İstenen tüm belgeleri İSKİ'ye sunan Akkenar, suyunun kullanıma açılmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.