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Fıkra değil gerçek! Böyle olur Ekrem'in yaptırdığı yol

2022-11-23 11:57:10
Fıkra değil gerçek! Böyle olur Ekrem'in yaptırdığı yol

İBB tarafından Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’de yaklaşık 1.5 ay kadar önce yol düzenlemeleri çerçevesinde yapılan refüj kazaya neden oluyor

#1
Foto - Fıkra değil gerçek! Böyle olur Ekrem'in yaptırdığı yol

Tek yönden giden sürücüler, bir anda önlerine çıkan tabelayı fark edemeyince refüje çıkıyor.

#2
Foto - Fıkra değil gerçek! Böyle olur Ekrem'in yaptırdığı yol

Bu nedenle bölgede hemen hemen her gün ufak çaplı kazalar yaşanıyor.

#3
Foto - Fıkra değil gerçek! Böyle olur Ekrem'in yaptırdığı yol

Duruma tepki gösteren çevre esnafı ve vatandaşlar çalışmanın yanlış olduğunu belirterek, İBB yetkililerini uyardıklarını, gerekli düzenlemelerin yapılacağını söylediklerini ancak 1.5 ay geçmesine rağmen herhangi bir düzenleme yapılmadığını belirtti.

#4
Foto - Fıkra değil gerçek! Böyle olur Ekrem'in yaptırdığı yol

Duruma tepki gösteren esnaflardan Savaş Toygar, "Burada sürekli refüje araçlar çıkıyor, yapılalı bir buçuk ay olmadı. 30'a yakın aracı ben saydım. Gece ve hafta sonları da oluyordur, onları görmüyoruz bile ama bayağı bir sorun yaşanıyor burada. Biz de burada esnafız zaten ilk yapıldığı gün arabanın karterinden yağ döküldü buraya ve bir motorcu da kayarak düştü. Adam bayağı sürüklendi yani onu da gördük, çözüm bulunsun istiyoruz" dedi. Daha büyük kazalar olmasından korktuğunu belirten Recep Acar, "Bir buçuk ay falan oldu burası, yapılalı kaldırıma sürekli araçlar çıkıyor, karteri falan deliniyor. Siz de görüyorsunuz kamera ile çektiyseniz farkındasınız. İleriye doğru da dubaları uzatmadılar mesela kamyonun arkasından geldiği zaman göremiyor sürücü arkadaşlar ve hemen refüjün üzerine çıkıyorlar. Zaten tabela da birkaç kere devrildi, birisinin üzerine gelecek, onu da düzgün koymadılar. Bu şekilde sürekli kazalar oluyor'' ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Fıkra değil gerçek! Böyle olur Ekrem'in yaptırdığı yol

Duruma isyan eden Yaşar Oğuz, ''Şu bariyeri yaptıkları gün İBB geldi burada çekim yaptılar, daire başkanları geldi, bir sürü dron ile görüntülediler ve bize nasıl olduğunu sordular. Biz bariyerin yanlış olduğunu ve kaldırılması gerektiğini o gün söyledik, kaldıracağız dediler ve o günden sonra bir daha ne gelen oldu ne de kaldıran oldu. Bu kavşağın yapılması çok güzel oldu ama şunu kapatmayın dedik yolu uzatıyorsunuz dedik. Sürücüler ileriden gelip dönüp gidecek aşağıya iniyor trafik kilitleniyor. Akşam 5'den sonra adam 2 ile 2 buçuk saat trafikte bekliyor yazık günah. Bu bariyerin kaldırılması ve kavşağın açılması bu yolu çok rahatlatacak ve insanlar da rahatlayacak, kazaları da önleyecek yazık günah tamirciye gidiyorsun 8-10 bin lira ile çıkıyorsun. Arabalar devrildi, gece bu bariyerler hiç görülmüyor, karşıdan gelen adam orada bir şey yokmuş gibi sola geçeyim diyor ve araba, bariyere çıkıyor. Jantlar gidiyor, bir gün de kamyon devrildi. Biz bunları dile getirdik, yapacağız dediler; o günden sonra ne gelen oldu ne de yapan oldu" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Fıkra değil gerçek! Böyle olur Ekrem'in yaptırdığı yol

Kazaların ardından ortaya çıkan manzara kameraya yansıdı İBB tarafından yapılan çalışmaya vatandaşlar tepki gösterirken bazı kazaların ardından ortaya çıkan görüntü ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde araçların refüje çıkarak asılı kaldığı, ara sokaktan ana yola bağlanmak için çıkmaya çalışan bir tırın ise refüj nedeni ile zorlandığı görülüyor.

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