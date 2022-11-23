Fıkra değil gerçek! Böyle olur Ekrem'in yaptırdığı yol

Duruma isyan eden Yaşar Oğuz, ''Şu bariyeri yaptıkları gün İBB geldi burada çekim yaptılar, daire başkanları geldi, bir sürü dron ile görüntülediler ve bize nasıl olduğunu sordular. Biz bariyerin yanlış olduğunu ve kaldırılması gerektiğini o gün söyledik, kaldıracağız dediler ve o günden sonra bir daha ne gelen oldu ne de kaldıran oldu. Bu kavşağın yapılması çok güzel oldu ama şunu kapatmayın dedik yolu uzatıyorsunuz dedik. Sürücüler ileriden gelip dönüp gidecek aşağıya iniyor trafik kilitleniyor. Akşam 5'den sonra adam 2 ile 2 buçuk saat trafikte bekliyor yazık günah. Bu bariyerin kaldırılması ve kavşağın açılması bu yolu çok rahatlatacak ve insanlar da rahatlayacak, kazaları da önleyecek yazık günah tamirciye gidiyorsun 8-10 bin lira ile çıkıyorsun. Arabalar devrildi, gece bu bariyerler hiç görülmüyor, karşıdan gelen adam orada bir şey yokmuş gibi sola geçeyim diyor ve araba, bariyere çıkıyor. Jantlar gidiyor, bir gün de kamyon devrildi. Biz bunları dile getirdik, yapacağız dediler; o günden sonra ne gelen oldu ne de yapan oldu" şeklinde konuştu.