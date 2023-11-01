Fikirlerini ‘kusmuk’ olarak böyle serdetti! Bu Nazi çakmasının yanına kâr mı kalacak yaptığı şey?

Antalya TED Koleji’nde edebiyat öğretmeni E.K., Türkiye Yüzyılı’nı hedef alan konuşmasıyla öğrencilerini provoke etmişti. 29 Ekim konuşmasında “Bir yanda Anayasa'ya 'cumhuriyet' yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar... Peki tüm bunlar olurken sen neredesin? Onun için canını vermeye hazır olanların yanında, onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber, Cumhuriyet'in bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar" herzelerini yumurtlayan sözde öğretmene bir tepki de Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan’dan geldi. “Bu Nazi çakması öğretmenin yanına kâr mı kalacak yaptığı şey? Bir eğitim kurumunda, karşısında Cumhuriyeti kutlamak için toplanmış kalabalığa fikirlerini ‘kusmuk’ olarak serdeden bu kadının bu küstahlığını da yutmak zorunda mı kalacağız?” diye soran Kılıçarslan, özetle şunları kaydetti: