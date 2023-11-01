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Fikirlerini ‘kusmuk’ olarak böyle serdetti! Bu Nazi çakmasının yanına kâr mı kalacak yaptığı şey?
Medya
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Fikirlerini ‘kusmuk’ olarak böyle serdetti! Bu Nazi çakmasının yanına kâr mı kalacak yaptığı şey?

2023-11-01 16:05:04
Fikirlerini ‘kusmuk’ olarak böyle serdetti! Bu Nazi çakmasının yanına kâr mı kalacak yaptığı şey?

Antalya TED Koleji’nde edebiyat öğretmeni E.K., Türkiye Yüzyılı’nı hedef alan konuşmasıyla öğrencilerini provoke etmişti. 29 Ekim konuşmasında “Bir yanda Anayasa'ya 'cumhuriyet' yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar... Peki tüm bunlar olurken sen neredesin? Onun için canını vermeye hazır olanların yanında, onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber, Cumhuriyet'in bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar" herzelerini yumurtlayan sözde öğretmene bir tepki de Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan’dan geldi. “Bu Nazi çakması öğretmenin yanına kâr mı kalacak yaptığı şey? Bir eğitim kurumunda, karşısında Cumhuriyeti kutlamak için toplanmış kalabalığa fikirlerini ‘kusmuk’ olarak serdeden bu kadının bu küstahlığını da yutmak zorunda mı kalacağız?” diye soran Kılıçarslan, özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Fikirlerini ‘kusmuk’ olarak böyle serdetti! Bu Nazi çakmasının yanına kâr mı kalacak yaptığı şey?

“Gazze gündemine ara vermiş gibi olmak istemem ama yazmazsam çatlayacağım. O yüzden sizden de, Filistinli kardeşlerimizden de özür dileyerek yazayım. Dünya şampiyonu olduğunda gurur duyduğumuz, gazetemizde manşete taşıdığımız, televizyonumuzda haber yaptığımız Mete Gazoz’un, TVNET’in cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili olarak hazırladığı anma görseline “güya” verdiği ayarı gördünüz mü bilmem. Mustafa Kemal kullanmamışız görselde. Gazoz da “doğru kullanım” diyerek bir Atatürk fotoğrafı paylaşmış.

#2
Foto - Fikirlerini ‘kusmuk’ olarak böyle serdetti! Bu Nazi çakmasının yanına kâr mı kalacak yaptığı şey?

Gazoz ayarında bir sporcunun “Kamalist zorbalık” türbülânsına bu kadar erken girmesinin “psikososyal tahlili”ne girmek istemem. O yüzden dümdüz söyleyeyim. Cumhuriyeti kimin nasıl kutlayacağı, hangi sivil kurumun hangi görseli kullanacağı, dahası cumhuriyeti kutlayıp kutlamayacağı kimseyi hiçbir şekilde alakadar etmez. “Bakınız bu, bizatihi idare-i cumhuriyetin vatandaşlarına tanıdığı teorik bir haktır” desem, Kamalist zorbaların zihnini çok zorlayacağım için, dememiş olayım.

#3
Foto - Fikirlerini ‘kusmuk’ olarak böyle serdetti! Bu Nazi çakmasının yanına kâr mı kalacak yaptığı şey?

Gelelim diğer meseleye. Antalya TED Koleji’nde kusmuk gibi politik bir konuşma yapan ve halkın en az yarısını doğrudan hedef gösteren o öğretmene soruşturma açacak mı Milli Eğitim Bakanlığı? Yoksa Ümit Özdağ ve Nazi yavruları tarafından alkışlanarak taltif edilen bu Nazi çakması öğretmenin yanına kâr mı kalacak yaptığı şey? Bir eğitim kurumunda, karşısında Cumhuriyeti kutlamak için toplanmış kalabalığa fikirlerini “kusmuk” olarak serdeden bu kadının bu küstahlığını da yutmak zorunda mı kalacağız?

#4
Foto - Fikirlerini ‘kusmuk’ olarak böyle serdetti! Bu Nazi çakmasının yanına kâr mı kalacak yaptığı şey?

Haydi dahasını da söyleyeyim. Kamalist zorbalık, kendisini Cumhuriyet’in banisi Mustafa Kemal’in arkasına saklayıp oradan “cumhur”a ateş açıyor sürekli. “Yapma” deyip arkamızı döndüğümüzde de sürekli arkasına saklandıkları Mustafa Kemal’i gösterip “sen asıl ona düşmansın” diyorlar. Kendimizi bu zorbalığa izah etmekten bıktık usandık. Sürekli “amalı, fakatlı, lakinli” konuşmaktan bıktık usandık. Bu Kamalistlerin kendi duyarlılıklarını dünyadaki tek hakikat olarak bize transfer etmelerinden bıktık usandık.

#5
Foto - Fikirlerini ‘kusmuk’ olarak böyle serdetti! Bu Nazi çakmasının yanına kâr mı kalacak yaptığı şey?

(…) “Gün gelecek, burada ayağa kalkmayanların hepsinin alnına birer mermi sıkacağız” diyen akıl hastası mensuplarınızla, heykele secde eden kanaat önderlerinizle falan mutluluklar diliyoruz size. Biz, cumhuriyeti bildiğimiz yollarla yüceltmek, onu bildiğimiz yollarla yükseltmek için çalışmaya gidiyoruz. Siz heykel açıp marş söylemeye devam. (…)”

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