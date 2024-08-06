Figure yeni insansı robotunu tanıttı! BMW’de işbaşı yaptı

Figure 02 ise önceki versiyonda olan eksiklikleri ortadan kaldıran ve revizyon. Donanım ve yazılımın baştan aşağı yeniden tasarlandığı Figure 02, yapay zeka, bilgisayarlı görüş, bataryalar, elektronik, sensörler ve aktüatörler gibi kritik teknolojilerde ilerlemeler kaydetti. Figure 02, OpenAI ile ortaklaşa eğitilen özel yapay zeka modellerine bağlı yerleşik mikrofonlar ve hoparlörler aracılığıyla insanlarla doğal dilde konuşma yeteneğine sahip. Robotta aynı zamanda 6 adet RGB fonksiyonlu yerleşik kameraları ile sağduyulu görsel muhakeme elde etmesini mümkün kılan bir görüş dili modeli de bulunuyor. Donanım tarafında ise yüzde 50’den fazla enerji tasarrufu sağlayan 2,25 KWh özel batarya paketi bulunuyor.