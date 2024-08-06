Figure yeni insansı robotunu tanıttı! BMW’de işbaşı yaptı

Robotun en ciddi gelişim gösterdiği donanımı ise elleri. İnsan ölçeğindeki en yeni eller, çok çeşitli insan benzeri görevleri mümkün kılan 16 serbestlik derecesi ve insana eşdeğer kavrama gücü ile desteklenmiş durumda. Tüm yazılım ve donanımın yönetilmesi için ise önceki nesle kıyasla yerleşik olarak 3 kat daha fazla hesaplama ve yapay zeka çıkarımına sahip CPU ve GPU kullanılıyor. Bu donanım gücü robotun gerçek dünyadaki yapay zeka görevlerinin tamamen otonom olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor. Figure 02 kısa süre önce bu yeni yeteneklerini BMW Manufacturing'de test etti ve burada yapay zeka veri toplama ve kullanım durumu eğitimi gerçekleştirdi. Firmanın robotları BMW’nin fabrikalarında test edilmeye devam ediyor.