Fiat ucuz elektrikli otomobilini tanıttı!

Paylaşılan görselde aracı kapısız olarak görüyoruz. Bunun nedeni olarak ise muhtemelen özel bir versiyon ile karşı karşıya olmamız. Citroen de My Ami Buggy versiyonu ile benzer bir yol izlemişti. Küçük elektrikli otomobil ayrıca orijinal Topolino’ya göndermede bulunan katlanır bir kumaş tavana da sahip.