2023-05-31 21:09:41 Fiat ucuz elektrikli otomobilini tanıttı!
Fiat, Topolino isimli modeli elektrikli olarak tekrar getirmeye hazırlanıyor. İşte yeni şehir otomobilinin detayları.
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Fiat, Topolino isimli modeli elektrikli olarak tekrar getirmeye hazırlanıyor. İşte yeni şehir otomobilinin detayları.
Fiat’ın en ikonik modellerinden olan 500 zamanında halk arasında ‘küçük fare’ anlamına gelen Topolino lakabıyla anılıyordu. Fiat şimdi ise bu ismi yeni küçük elektrikli otomobili ile birlikte geri getiriyor. Yeni Fiat Topolino şehir içi kullanım için ideal seçeneklerden biri olabilir.
Fiat Topolino, Citroen Ami ile aynı platformu paylaşıyor Fiat Topolino, Citroen Ami temelleri üzerinde yükseliyor. Stellantis bünyesinde çalışmalarını devam ettiren marka böylelikle bu ortaklığı bir üst kademeye taşımış durumda. Topolino, Citroen Ami ve Opel Rocks-e modellerinin ardından aynı platformu kullanan üçüncü bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkacak.
İtalyan ruhunu mükemmel bir şekilde temsil ettiği ifade edilen Fiat Topolino’nun şimdilik sadece bir fotoğrafı yayınlandı. Ancak paylaşılan bu fotoğraf bile yeni aracın kardeşlerinden ayrıldığını görmemize yetiyor.
Citroen Ami ve Opel Rocks Electric ile karşılaştırıldığında, Fiat Topolino ön kısımda bu modellerden büyük oranda ayrılıyor. Ön bölümde ismini aldığı 500 modellerine göndermede bulunan araç tasarımı ile kardeşlerinden ayrılıyor. Aracın arka bölümü hakkında ise yorum yapmak güç ancak bu bölümde değişikliklerin sınırlı olmasını bekliyoruz.
Paylaşılan görselde aracı kapısız olarak görüyoruz. Bunun nedeni olarak ise muhtemelen özel bir versiyon ile karşı karşıya olmamız. Citroen de My Ami Buggy versiyonu ile benzer bir yol izlemişti. Küçük elektrikli otomobil ayrıca orijinal Topolino’ya göndermede bulunan katlanır bir kumaş tavana da sahip.
Aracı gövdesinin altında ise muhtemelen Citroen Ami’de de bulunan 8 beygirlik elektrikli bir güç ünitesi yer alacak. 5,5 kWh’lık bir bataryaya sahip olan Ami yaklaşık olarak 75 kilometrelik bir menzil sunuyor. Aracın maksimum sürati ise 45 km/s ile sınırlandırılmış durumda.
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