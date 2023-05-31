  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
7
Fiat ucuz elektrikli otomobilini tanıttı!

2023-05-31 21:09:41
Fiat ucuz elektrikli otomobilini tanıttı!

Fiat, Topolino isimli modeli elektrikli olarak tekrar getirmeye hazırlanıyor. İşte yeni şehir otomobilinin detayları.

#1
Foto - Fiat ucuz elektrikli otomobilini tanıttı!

Fiat’ın en ikonik modellerinden olan 500 zamanında halk arasında ‘küçük fare’ anlamına gelen Topolino lakabıyla anılıyordu. Fiat şimdi ise bu ismi yeni küçük elektrikli otomobili ile birlikte geri getiriyor. Yeni Fiat Topolino şehir içi kullanım için ideal seçeneklerden biri olabilir.

#2
Foto - Fiat ucuz elektrikli otomobilini tanıttı!

Fiat Topolino, Citroen Ami ile aynı platformu paylaşıyor Fiat Topolino, Citroen Ami temelleri üzerinde yükseliyor. Stellantis bünyesinde çalışmalarını devam ettiren marka böylelikle bu ortaklığı bir üst kademeye taşımış durumda. Topolino, Citroen Ami ve Opel Rocks-e modellerinin ardından aynı platformu kullanan üçüncü bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkacak.

#3
Foto - Fiat ucuz elektrikli otomobilini tanıttı!

İtalyan ruhunu mükemmel bir şekilde temsil ettiği ifade edilen Fiat Topolino’nun şimdilik sadece bir fotoğrafı yayınlandı. Ancak paylaşılan bu fotoğraf bile yeni aracın kardeşlerinden ayrıldığını görmemize yetiyor.

#4
Foto - Fiat ucuz elektrikli otomobilini tanıttı!

Citroen Ami ve Opel Rocks Electric ile karşılaştırıldığında, Fiat Topolino ön kısımda bu modellerden büyük oranda ayrılıyor. Ön bölümde ismini aldığı 500 modellerine göndermede bulunan araç tasarımı ile kardeşlerinden ayrılıyor. Aracın arka bölümü hakkında ise yorum yapmak güç ancak bu bölümde değişikliklerin sınırlı olmasını bekliyoruz.

#5
Foto - Fiat ucuz elektrikli otomobilini tanıttı!

Paylaşılan görselde aracı kapısız olarak görüyoruz. Bunun nedeni olarak ise muhtemelen özel bir versiyon ile karşı karşıya olmamız. Citroen de My Ami Buggy versiyonu ile benzer bir yol izlemişti. Küçük elektrikli otomobil ayrıca orijinal Topolino’ya göndermede bulunan katlanır bir kumaş tavana da sahip.

#6
Foto - Fiat ucuz elektrikli otomobilini tanıttı!

Aracı gövdesinin altında ise muhtemelen Citroen Ami’de de bulunan 8 beygirlik elektrikli bir güç ünitesi yer alacak. 5,5 kWh’lık bir bataryaya sahip olan Ami yaklaşık olarak 75 kilometrelik bir menzil sunuyor. Aracın maksimum sürati ise 45 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Batı yalakaları iyi dinlesin! Almanya'dan gelen gurbetçi her şeyi açıkladı
Gündem

Batı yalakaları iyi dinlesin! Almanya'dan gelen gurbetçi her şeyi açıkladı

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye başlayan binlerce gurbetçi, bin 400 kilometrelik ‘sıla’ yolculuğunda arabalı treni..
Meral Akşener'e çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu
Siyaset

Meral Akşener'e çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu

İYİ Parti'de disiplin kurulu üyesi Ethem Baykal, genel başkan Meral Akşener'e istifa çağrısı yaparken iddiaya göre muhalif ekip kurultayda y..
Hangi isimlerin olacağı merak ediliyordu! Ahmet Hakan'dan bomba
Medya

Hangi isimlerin olacağı merak ediliyordu! Ahmet Hakan'dan bomba "yeni kabine" çıkışı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ortalıkta dolaşan yeni kabine tahminleri ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

‘Nasihat’ kılıfı! Başörtülüyü okula kaydetmeyen müdür hakkında karar
Gündem

‘Nasihat’ kılıfı! Başörtülüyü okula kaydetmeyen müdür hakkında karar

Hatay’dan Eskişehir’e gelen depremzede öğrenciyi, başörtülü olduğu gerekçesi ile okula kabul etmediği ileri sürülen okul müdürünün söyledikl..
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Koltuğa yeni rakip!
Siyaset

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Koltuğa yeni rakip!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde ağır bir yenilgiye uğrayan 8'li Masanın büyük ortaklarından İYİ Parti’de de iç hesaplaşma başl..
Abdülkadir Selvi'nin yazısı İmamoğlu cephesini karıştırdı
Gündem

Abdülkadir Selvi'nin yazısı İmamoğlu cephesini karıştırdı

Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstinaf’ın cezasını onadığını öğrendiğini iddia etti. Odat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23