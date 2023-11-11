Fiat 500X yenilendi! Hibrit teknolojisine sahip olan aracın fiyatı ne kadar?

Fiat 500X’in teknolojiyi üst düzey konforla buluşturan özellikleri arasında, Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonuna sahip 7'' Uconnect dijital ekranlı bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Daha güvenli bir sürüş deneyimi için ise kör nokta uyarı sistemi, yağmur ve karanlık sensörleri, trafik işareti algılama sistemi, hız sınırlama ve akıllı adaptif hız sabitleme sistemi, elektrikli park freni, şerit takip sistemi, geri görüş kamerası gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Yenilenen 500X, 48V elektrikli motor ve 1.5 litrelik turbo benzinli motor birleşiminden oluşan hibrit motoruyla sessiz ve dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. 500X’in, 7 ileri DCT şanzımanla entegre hibrit güç ünitesi; 130 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Yeni güç ünitesiyle, bir önceki jenrasyonuna kıyasla yakıt tüketimi yüzde 12,5, karma CO2 emisyon değeri yüzde 11,7 iyileşiyor. Bulut Beyazı, Grafit Gri, Tutku Kırmızı, Venedik Mavi ve İtalyan Mavi renk seçenekleriyle tercih edilebilen 500X’in, Cross Plus versiyonu 1.464.900 TL, Soft Top versiyonu ise 1.514.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.