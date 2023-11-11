Fiat 500X yenilendi! Hibrit teknolojisine sahip olan aracın fiyatı ne kadar?

İtalyan tasarım anlayışının kompakt SUV yorumu Fiat 500X yenilendi. Gelişmiş hibrit teknolojisi ile öne çıkan Fiat 500X, Cross Plus ve Soft Top versiyonlarıyla sürüş deneyimini daha çevre dostu ve daha konforlu hale getiriyor. Cross Plus yenilenen ön tasarımıyla daha sportif bir görünüme kavuşurken; Soft Top versiyonu da sınıfındaki tek elektrikli açılabilir tente özelliği ile keyifli bir açık hava sürüş deneyimi sunuyor. Dış tasarımında sportif çizgiler ve saten krom detaylarıyla dikkat çeken 500X’te, 500 logolu yeni ön ızgara, sportif ön ve arka tamponlar, bir önceki nesle göre büyüyen yeni 18’’ alaşım jantlar, elektrikli katlanabilen yan aynalar yer alıyor. Otomobilin LED ön farları, sis farları ve arka farları kolaylıkla fark edilmesini sağlıyor. Elektrikli sürücü koltuğu ayarı ve yeni FIAT monogramlı siyah koltuklar 500X’in iç mekanına da daha sofistike bir dokunuş katıyor.