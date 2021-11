Yurda her gün girip çıkanların olduğunu belirten Filiz Tutun, “Madde kullananlar giriyor, her türlü insan giriyor. Alkol kullananlar da var. Geçende birisi benim balkonumda uyumuş. Çocuklarım çok korkuyor. Yemek istiyorlar. Tamam ben veriyorum. Markete gidiyorum, o sırada çocuklarıma zarar verebilirler. Bunun önüne geçemiyoruz. Başvurularımıza cevap veren olmadı. Güzelim şehrin ortasında böyle bir şey olmaması lazım. Korkuyorum. Ben çöp atmaya gidemiyorum. Akşamları içeriden sesler geliyor. Uyuyamıyoruz. Ateş yakıyorlar. İtfaiye ekipleri geliyor her akşam. Bunlar benim çocuklarıma da zarar verecekler diye korkuyorum. Burada her iş yapılıyor. Çocuklarım etkileniyorlar. Kapatılmasını istiyorum. En son kimse kapatmazsa ben kendim kapatacağım. Burası FETÖ ortaya çıkınca kapandı. Kız yurdu olarak kullanılıyordu” diyerek tepki gösterdi.