2020-10-29 09:25:03 FETÖ’nün odasındaki jet maketinin sırrı! Yazıcıoğlu suikastında kilit isim ile 152 kez iletişim kuruldu
Kahramanmaraş'ta 2009'da bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ'nün etkisinin olup olmadığına ilişkin açılan yeni soruşturma kapsamında çok önemli bilgilere ulaşıldı. Yazıcıoğlu’nun bulunduğu helikopterin düşmesinde rolü olduğu düşünülen F-4 uçağının pilotu Ali Armağan’ın FETÖ’nün kilit ismi Adil Öksüz ile 152 kez iletişim kurduğu ortaya çıktı.