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FETÖ’nün odasındaki jet maketinin sırrı! Yazıcıoğlu suikastında kilit isim ile 152 kez iletişim kuruldu

2020-10-29 09:25:03
FETÖ’nün odasındaki jet maketinin sırrı! Yazıcıoğlu suikastında kilit isim ile 152 kez iletişim kuruldu

Kahramanmaraş'ta 2009'da bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ'nün etkisinin olup olmadığına ilişkin açılan yeni soruşturma kapsamında çok önemli bilgilere ulaşıldı. Yazıcıoğlu’nun bulunduğu helikopterin düşmesinde rolü olduğu düşünülen F-4 uçağının pilotu Ali Armağan’ın FETÖ’nün kilit ismi Adil Öksüz ile 152 kez iletişim kurduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Soruşturma sonucunda açığa çıkarılan en yeni bilgi helikopter düştüğü sırada o bölgede havada olan F-4 uçağındaki silah sistemlerini kullanan eski albay Ali Armağan'ın o dönem Hava Kuvvetleri'nin FETÖ imamı olan 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz ile irtibatlı olduğu belirlendi.

Soruşturma sonucunda açığa çıkarılan en yeni bilgi helikopter düştüğü sırada o bölgede havada olan F-4 uçağındaki silah sistemlerini kullanan eski albay Ali Armağan'ın o dönem Hava Kuvvetleri'nin FETÖ imamı olan 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz ile irtibatlı olduğu belirlendi.

#2
Foto - MİT'in ByLock konuşmalarına ulaşması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda yeniden ifadesi alınan Kağan kod adlı itirafçının Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili verdiği ifadesine SABAH ulaştı.

MİT'in ByLock konuşmalarına ulaşması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda yeniden ifadesi alınan Kağan kod adlı itirafçının Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili verdiği ifadesine SABAH ulaştı.

#3
Foto - Bu ifade üzerine yapılan incelemede helikopterin düştüğü sırada o bölgede bulunan iki F-4 uçağındaki 4 pilottan birinin FETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edilen Ali Armağan olduğu belirlendi. Armağan'ın örgütsel hattını o dönem Hava Kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile iletişime geçmek için kullandığı ve Adil Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu tespit edildi.

Bu ifade üzerine yapılan incelemede helikopterin düştüğü sırada o bölgede bulunan iki F-4 uçağındaki 4 pilottan birinin FETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edilen Ali Armağan olduğu belirlendi. Armağan'ın örgütsel hattını o dönem Hava Kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile iletişime geçmek için kullandığı ve Adil Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu tespit edildi.

#4
Foto - Öksüz'ün sigorta poliçesine yazdığı adreste 2018'deki aramada evde bulunan FETÖ elebaşına ait kitaplardan birinin ön kapağında Ali Armağan'ın eşinin parmak izine rastlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Armağan ile eşi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame düzenlenmişti. Ali Armağan halen Silivri'de tutuklu bulunuyor. FETÖ'nün Elazığ il imamı Mehmet D. tarafından 2013'te avukatlar imamı olarak atanan Kağan kod adlı itirafçı ifadesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir Yamanlar Koleji'ndeki odasında bulunan jet maketinin de Yazıcıoğlu'nun helikopterinin üzerinden uçan ve onun düşmesine neden olduğu ileri sürülen uçağı simgelediğini söyledi.

Öksüz'ün sigorta poliçesine yazdığı adreste 2018'deki aramada evde bulunan FETÖ elebaşına ait kitaplardan birinin ön kapağında Ali Armağan'ın eşinin parmak izine rastlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Armağan ile eşi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame düzenlenmişti. Ali Armağan halen Silivri'de tutuklu bulunuyor. FETÖ'nün Elazığ il imamı Mehmet D. tarafından 2013'te avukatlar imamı olarak atanan Kağan kod adlı itirafçı ifadesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir Yamanlar Koleji'ndeki odasında bulunan jet maketinin de Yazıcıoğlu'nun helikopterinin üzerinden uçan ve onun düşmesine neden olduğu ileri sürülen uçağı simgelediğini söyledi.

#5
Foto - Radar kayıtları silindi Yeni soruşturmayla kesin bulgularla doğrulanan bir başka kritik bilgi ise, arama kurtarma ekibinin çaldığı cihazın helikopterin yakınındaki hava araçlarını gösteren kayıt cihazı olması. MAK timinde görevli darbeci askerlerin helikopterden çaldığı GPS cihazları Argus 5000 ve Skymap III C'nin ise yaklaşan hava araçlarının tespitinde kullanılan cihazlar olduğu belirlendi. Ayrıca helikopter kazasından önce kaza yerine 20 kilometre mesafede bulunan iki F-4 uçağıyla ilgili radar kayıtlarının 4 dakikalık bölümünün silindiği ortaya çıktı. Kaynak: Sabah

Radar kayıtları silindi Yeni soruşturmayla kesin bulgularla doğrulanan bir başka kritik bilgi ise, arama kurtarma ekibinin çaldığı cihazın helikopterin yakınındaki hava araçlarını gösteren kayıt cihazı olması. MAK timinde görevli darbeci askerlerin helikopterden çaldığı GPS cihazları Argus 5000 ve Skymap III C'nin ise yaklaşan hava araçlarının tespitinde kullanılan cihazlar olduğu belirlendi. Ayrıca helikopter kazasından önce kaza yerine 20 kilometre mesafede bulunan iki F-4 uçağıyla ilgili radar kayıtlarının 4 dakikalık bölümünün silindiği ortaya çıktı. Kaynak: Sabah

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