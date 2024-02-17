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Medya
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FETÖ’nün kripto üyeleri bunun için harekete geçti! İşaret fişeğini attılar bile! İşte dehşete düşüren senaryo

2024-02-17 14:38:35
FETÖ’nün kripto üyeleri bunun için harekete geçti! İşaret fişeğini attılar bile! İşte dehşete düşüren senaryo

CIA’in Beslemesi, Gizli Kardinal Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki ininden kafasını çıkardığını, “yeniden dirilişten” söz ederek, adreslere teslim “bilinçaltı mesajı” verdiğini belirten Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, “ABD/Törkiş Gladyo/FETÖ’nün, yakın geçmiştekine benzer biçimde Türkiye’de KAOS ortamı oluşturmak üzere harekete geçtiği gözleniyor” uyarısında bulundu. Korkmaz, yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - FETÖ’nün kripto üyeleri bunun için harekete geçti! İşaret fişeğini attılar bile! İşte dehşete düşüren senaryo

“CIA’in Beslemesi, Gizli Kardinal Fetullah; Pensilvanya’daki ininden kafasını çıkardı! “Yeniden dirilişten” söz ederek, adreslere teslim “bilinçaltı mesajı” verdi. Aynen, 15 Temmuz 2016 darbe kalkışması öncesindeki “subliminal mesajları” gibi! KONTRGERİLLA YÖNTEMİ FETÖ elebaşının bu çıkışı, hangi kontra saldırıların ardından geldi? Sarıyer’deki kiliseye DEAŞ’ın… Çağlayan Adliyesi’ne DHKP-C’nin terör saldırılarından kısa süre sonra! *** Bunlara, aralık ve ocakta Kuzey Irak’ta peş peşe şehitler verdiğimiz PKK’nın terör saldırılarını ekleyelim! ***

#2
Foto - FETÖ’nün kripto üyeleri bunun için harekete geçti! İşaret fişeğini attılar bile! İşte dehşete düşüren senaryo

DEAŞ, DHKP-C, PKK VE FETÖ… Hepsi, ABD’nin kumandasındaki taşeron örgütlerdir. FETÖ, Türkiye’deki Gladyo’nun ‘lokomotif örgütü’ olarak diğerleriyle işbirliği içinde, koordineli, zincirleme hareket eder. *** 28 Ocak 2024’teki Kilise saldırısı ile 28 Haziran 2016 tarihli Atatürk Havalimanı’na yönelik canlı bomba saldırısının bağlantılı olması bundan dolayıdır. İki terör eyleminde de kullanılan örgüt DEAŞ, her ikisinde de onlara “zemin hazırlayan, alan açan” ve de saldırıları organize eden FETÖ’dür. NEYİ GÖSTERİYOR? İki terör saldırısı arasında sekiz sene var: Bu, Paralel Yapı’nın Kripto üyelerinin halen daha faal olduğunun göstergesidir! ***

#3
Foto - FETÖ’nün kripto üyeleri bunun için harekete geçti! İşaret fişeğini attılar bile! İşte dehşete düşüren senaryo

28 Haziran 2016’daki havalimanı saldırısı, 15 Temmuz’dan on yedi gün öncesindeydi… Darbeye zemin hazırlamak üzere Ankara ve İstanbul’da (10 Ekim 2015 ile 28 Haziran 2016 arasında) dehşetli altı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. *** -Günümüzde mi? -ABD/Törkiş Gladyo/FETÖ’nün, yakın geçmiştekine benzer biçimde Türkiye’de KAOS ortamı oluşturmak üzere harekete geçtiği gözleniyor. *** 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleri öncesindeki terör saldırıları, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün öncülüydü. Bir tür işaret fişekleriydi. *** -Ya, şimdi? -31 Mart 2024 yerel seçimlerinin öncesindeki terör saldırıları, o kanlı sürecin bir benzerinin tekrarlanmak istendiğini gösteriyor! (…)”

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