FETÖ’nün kripto üyeleri bunun için harekete geçti! İşaret fişeğini attılar bile! İşte dehşete düşüren senaryo

DEAŞ, DHKP-C, PKK VE FETÖ… Hepsi, ABD’nin kumandasındaki taşeron örgütlerdir. FETÖ, Türkiye’deki Gladyo’nun ‘lokomotif örgütü’ olarak diğerleriyle işbirliği içinde, koordineli, zincirleme hareket eder. *** 28 Ocak 2024’teki Kilise saldırısı ile 28 Haziran 2016 tarihli Atatürk Havalimanı’na yönelik canlı bomba saldırısının bağlantılı olması bundan dolayıdır. İki terör eyleminde de kullanılan örgüt DEAŞ, her ikisinde de onlara “zemin hazırlayan, alan açan” ve de saldırıları organize eden FETÖ’dür. NEYİ GÖSTERİYOR? İki terör saldırısı arasında sekiz sene var: Bu, Paralel Yapı’nın Kripto üyelerinin halen daha faal olduğunun göstergesidir! ***