2024-02-17 14:38:35 FETÖ’nün kripto üyeleri bunun için harekete geçti! İşaret fişeğini attılar bile! İşte dehşete düşüren senaryo
CIA’in Beslemesi, Gizli Kardinal Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki ininden kafasını çıkardığını, “yeniden dirilişten” söz ederek, adreslere teslim “bilinçaltı mesajı” verdiğini belirten Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, “ABD/Törkiş Gladyo/FETÖ’nün, yakın geçmiştekine benzer biçimde Türkiye’de KAOS ortamı oluşturmak üzere harekete geçtiği gözleniyor” uyarısında bulundu. Korkmaz, yazısında özetle şunları kaydetti: