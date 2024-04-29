2024-04-29 12:42:44 FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı
15 Temmuz alçak darbe girişiminin ardından devlet içinde saklanan FETÖ'cülere bir bir darbe indiriliyor. MİT, 'Garson', adlı FETÖ'cünün şifreli dokümanlarını 6 yıl sonra kırdı. 55 bin ayrı dosya halinde tutulan 2000-2016 seneleri arasındaki 16 yıllık Emniyet mahrem yapılanmasının dev arşivinin incelenmesi KOM Daire Başkanlığında tamamlandı. FETÖ'nün sekretaryası "Garson"a çözülen veriler bir bir sorulurken, ifadesi de çıktı.