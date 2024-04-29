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FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

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FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

2024-04-29 12:42:44
FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

15 Temmuz alçak darbe girişiminin ardından devlet içinde saklanan FETÖ'cülere bir bir darbe indiriliyor. MİT, 'Garson', adlı FETÖ'cünün şifreli dokümanlarını 6 yıl sonra kırdı. 55 bin ayrı dosya halinde tutulan 2000-2016 seneleri arasındaki 16 yıllık Emniyet mahrem yapılanmasının dev arşivinin incelenmesi KOM Daire Başkanlığında tamamlandı. FETÖ'nün sekretaryası "Garson"a çözülen veriler bir bir sorulurken, ifadesi de çıktı.

1
#1
Foto - FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 6 senede şifrelerini kırdığı 'Garson' kod isimli mahrem sorumluya ait SD karttan çıkan verilerden 3 bin kripto polis daha ortaya çıkmıştı.

#2
Foto - FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

55 bin ayrı dosya halinde tutulan 2000-2016 seneleri arasındaki 16 senelik Emniyet mahrem yapılanmasının dev arşivinin incelemesi KOM Daire Başkanlığında yapıldı.

#3
Foto - FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

16 senede görev alan emniyette görevli 320 bin rütbeli ve polis memuruna ait bilgilerin olduğu SD kartlarda, personellere verilen kodlar, yeni çıkan bilgiler yapılanmanın sekretaryasında çalışan gizli tanık "Garson"a yeniden soruldu.

#4
Foto - FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

GARSON İFADE VERDİ Sabah'ın haberine göre "Garson" kod adlı gizli tanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeniden ek ifadesi alındı. 250 sayfa ifade veren "Garson" çıkan kodlarla ilgili bildiklerini Cumhuriyet Savcısına anlattı.

#5
Foto - FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

ÖRGÜTÜN ETMNİYET YAPILANMASI KAYIT ALTINDA Ulaşılan ifadelerde "Garson" daha önce şifresini verdiği ve bir kısmı farklı şifrelenmiş iki ayrı SD karttan son olarak çıkartılan verilerin, FETÖ'nün Emniyet yapılanmasının arşivi niteliğinde olan veriler olduğunu, örgütün Emniyet Mahrem yapısının bu tür verileri sürekli kayıt altına aldığını söyledi.

#6
Foto - FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

"EMNİYET 17/25 ÖNCESİ FETÖ'NÜN ŞİRKETİYDİ" Öncelikle örgütün neden böyle bir arşiv tuttuğu sorusunu yanıtlayan "Garson" verilerin örgütün kurum içindeki yapılanması hakkında örgütün üst yönetiminin bilgilendirilmesi, örgütün emniyet içerisindeki yapılanmasının net olarak ortaya konulması, yıllara göre örgüte katılım durumu ve ayrılma durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olunması amacıyla şifreli olarak kayıt altına alındığını açıkladı.

#7
Foto - FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

"SINAV SORULARININ KİME VERİLECEĞİ..." Gizli tanık Garson ifadesinde şu ifadeleri kullandı: "SD karttaki veriler, Emniyet Teşkilatı içerisindeki kritik birimlere ve üst yönetime mümkün olduğunca örgüte tabi olan kişilerin yerleştirilmesi, örgüt üyelerinden toplanan paraların miktarının tespit edilmesi, sınav sorularının kime verileceğinin belirlenmesinin yanı sıra örgütten olmayan kişilerin de örgüte bakış açısının ortaya konulması amaçları için yapılırdı."

#8
Foto - FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

17/25 Aralık öncesinde FETÖ'nün, Emniyet teşkilatının tamamını kendisine ait bir şirket gibi gördüğünü belirten gizli tanık "bu sürece kadar örgüt rahatlıkla polis okuluna, kolejine, akademisine ilk eleman yerleştirmeden, İl emniyet müdürü ve dair başkanlarının atanmasını bu verilerle yapıyordu. Teşkilat mensuplarının özlük hak ve işlemleri, hatta polis merkezleri amirliklerinin inşaat işlerinden teşkilatın altyapı işlemlerine kadar örgüt tamamına müdahil olurdu" dedi.

#9
Foto - FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

AMATÖR GÜREŞ, AĞIR SİKLET, SU TOPU Garson ifadesinde Emniyet mahrem yapılanması içerisinde FETÖ tarafından görevlendirilen Öğretmen, Zümre Başkanı, Müdür yardımcısı ve Müdürlerin görevleriyle ilgili bilgiler de verirken SD karttan çıkan kodlamalar hakkında bilgi verilmesi istendi.

#10
Foto - FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

Ele geçirilen dijital veriler içerisinde 14.03.2013 değiştirilme tarihli "C KATI ESKİ BİLGİLER" isimli excel verisindeki açıklamalar sayfasında çıkan şemada ise örgütün geçmişte kullandığı kodlamalar çıktı.

#11
Foto - FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

Örgütün daha önce A1,A2 gibi kodlar yerine spor dallarıyla ilgili örgüte bağlığı en üst seviyede olan 5-5'lik bağlı polisleri Futbol, 4'lükleri Basketbol, 3'lük olanları Voleybol, ihanet seviyesinde olanların Ağır sıklet, ilgilenirken ayrılanları Amatör güreş, sol görüşlülerin ise su topu olarak kodlandığı ortaya çıktı.

#12
Foto - FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'E GÖNDERDİKLERİ NOTLAR DA ÇIKTI SD kartlar içerisinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e iletilmek üzere hazırlanan birçok notta bulundu. "Arz notu" başlığıyla kaydedilen belgelerde Emniyet Mahrem Yapılanmasının önemli gelişmeleri, yapılan operasyonlarla ilgili elebaşı Fetullah Gülen'e ilettiği notları da şifreli SD kartta arşivlediği görüldü.

#13
Foto - FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

"MUHTEREM EFENDİM" "ARALIK" dosyası içerisindeki "Arz notu" isimli belgede "Muhterem Efendim" başlığıyla gönderilen bir notta, polis akademisi ve polis kolejlerinin kapatılmasının gündeme gelmesiyle örgüt elebaşısının bilgilendirildiği görüldü.

#14
Foto - FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

Gizli tanık "Garson" notla ilgili "örgüt yönetimince oluşturulan bu gündem polis akademisi ve kolejlerin kapatılması ihtimali ortaya çıkınca yapılmıştır. Bu veri de örgütün arşivi niteliğindeki verilerdendir" dedi.

#15
Foto - FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

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Yorumlar

Heidelberg

YAHUDI DÖLÜ RABIINN IN SIPASI LAGIMMM PISSLIGII......ALLAHIN MELEKLERIN BUTUN MUMINLERIN LANETI ÜZERINE OLSSUUUNNNNN AMMMIIINNNN.......
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