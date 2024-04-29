FETÖ'nün dev arşivi çözüldü! MİT şifreyi 6 yıl sonra kırdı

17/25 Aralık öncesinde FETÖ'nün, Emniyet teşkilatının tamamını kendisine ait bir şirket gibi gördüğünü belirten gizli tanık "bu sürece kadar örgüt rahatlıkla polis okuluna, kolejine, akademisine ilk eleman yerleştirmeden, İl emniyet müdürü ve dair başkanlarının atanmasını bu verilerle yapıyordu. Teşkilat mensuplarının özlük hak ve işlemleri, hatta polis merkezleri amirliklerinin inşaat işlerinden teşkilatın altyapı işlemlerine kadar örgüt tamamına müdahil olurdu" dedi.