2024-02-23 08:12:54 FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez
Türkiye'de kurduğu dernekler üzerinden bağış ve yardım adı altında toplanan paraları örgütün mahrem yapılanmasına aktaran FETÖ, bu yöntemi şimdi de Almanya'da kullanmaya başladı. Almanya merkezli 'Time to Help eV adlı yardım kuruluşunun, FETÖ'nün finans kaynaklarından biri olduğu, kuruluş üzerinden insani yardım faaliyetlerinde kullanılmak için toplanan paraların örgütün çıkarları için mahrem faaliyetlerine aktarıldığı belirlendi.