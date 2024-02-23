  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İbn-i Sina asırlar önce önerdi! Bunları yapın beyaz saçlardan kurtulun

Midyat'ın beş bin yıllık yer altı şehrinde neler oluyor?

Yunan pilottan Türkiye için gündemi altüst edecek F-35 itirafı: İşe yaramayabilir, orada savaş başlatalım

Kış aylarında şifa niyetine tüketiliyor: Meğer karaciğeri paramparça yapıyormuş!

Altına yatırım yapanlar dikkat! Karar çıktı, satışı resmen yasaklandı

Tren raylarının arasında neden taşlar var? Aklınızı kurcalayan o sorunun cevabı!

Xiaomi'nin amiral gemisi 14 Ultra tanıtıldı: Fiyatı iPhone ile yarışacak

Kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı: 5 ölü

F-35'i piyasadan silecek hamle! Milli Muharip Uçak Kaan, 'Biilge Kaan' olacak

FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez
Gündem
14
FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez

2024-02-23 08:12:54
FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez

Türkiye'de kurduğu dernekler üzerinden bağış ve yardım adı altında toplanan paraları örgütün mahrem yapılanmasına aktaran FETÖ, bu yöntemi şimdi de Almanya'da kullanmaya başladı. Almanya merkezli 'Time to Help eV adlı yardım kuruluşunun, FETÖ'nün finans kaynaklarından biri olduğu, kuruluş üzerinden insani yardım faaliyetlerinde kullanılmak için toplanan paraların örgütün çıkarları için mahrem faaliyetlerine aktarıldığı belirlendi.

#1
Foto - FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez

FETÖ'nün Türkiye'de kurduğu yardım dernekleri aracılığıyla insanları nasıl dolandırdığı 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında yapılan soruşturmalarda ortaya çıkmıştı.

#2
Foto - FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez

Konya'da yürütülen soruşturmada ifade veren gizli tanık FETÖ'nün kurduğu Kimse Yok Mu Derneği'nde çalışan gizli tanık "Kanser hastası kadının 400 bin lirasını bağış diye alıp, Afrika'da yaptıklarımız diyerek internetteki fotoğrafları gösterdiler" diye ifade vermişti.

#3
Foto - FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez

FETÖ'nün Türkiye'de yapılanmasının deşifre olmasının ardından Almanya'da 2006 yılında kurduğu "Time to Help eV" isimli dernek üzerinden aynı faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi.

#4
Foto - FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KIZILAY VE AFAD'A YARDIMI ENGELLEDİLER Sözde uluslararası yardım derneği olan "Time to Help eV" içme suyuna ulaşmanın sıkıntılı olduğu Afrika'daki gibi ülkelerde su kuyuları açıyor. Dernek aracılığı ile su kuyusu açmanın bedeli 3 bin 500 ile 4 bin 100 euro arasında.

#5
Foto - FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez

Ancak, Time To Help derneği kendisiyle bağlantılı olduğu şirketlerden su kuyusunu daha ucuza açtırıp arta kalan parayı da örgüte aktarıyor.

#6
Foto - FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez

6 Şubat deprem felaketinde yardım kampanyası düzenleyen dernek, toplanan yardım paralarının bir kısmını, yurtdışından Türkiye'ye gelen örgüt ile bağı tespit edilememiş Time to Help üyeleri tarafından yurtiçinde örgüte yakın isimlere gönderdi.

#7
Foto - FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez

Ayrıca, dernek tarafından uluslararası arenada 6 Şubat depremi için Türk Kızılayı ve AFAD'a bağışta bulunulmaması çağrıları yapıldığı da tespit edildi.

#8
Foto - FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez

DERNEKTEKİ PARALAR MAHREM YAPIYA AKTARILIYOR Time to Help'in Güney Sudan'da katarakt ameliyatı gerçekleştiren Katolik mezhebine yakın bir kuruluş ile koordineli çalışırken, Libya'da gerçekleşen sel felaketine yönelik HAFTER güçleriyle koordineli olarak yardım faaliyetinde bulundu.

#9
Foto - FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez

Ukrayna Kızıl Haç ve Alman Kızıl Haç Derneği ile birlikte Ukrayna'ya yardım organizasyonları düzenleyen dernek bu yardım faaliyetlerinde toplanan paraların bir kısmını gerçek yardım sahiplerine ulaştırılırken, büyük bir kısmı da örgütün kasasına aktarılıyor.

#10
Foto - FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez

Yardım faaliyetleri adı altında toplanan ancak FETÖ'nün kasasına aktarılan paralar örgüt üyeleri için ve mahrem faaliyetlerde kullanılıyor.

#11
Foto - FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez

TÜRKİYE'DEN KAÇANLARA PARA YARDIMI Türkiye'den kaçmak isteyen örgüt mensuplarına da Time To Help yetkilileri vasıtasıyla yönlendirme yapılıyor.

#12
Foto - FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez

Bu arada bazı örgüt mensuplarına yönelik ilave yardımlar da dernek tarafından gizlice yapılıyor.

#13
Foto - FETÖ’den bir ihanet daha! Şeytanın bile aklına gelmez

Türkiye'den illegal yöntemler ile Avrupa'ya geçiş yapan örgüt mensuplarına yönelik doğrudan mali yardım yapılıyor.

Hadi konuşun da boyunuzun ölçüsünü görelim! Mustafa Kemal şeriatı savunuyor
Gündem

Hadi konuşun da boyunuzun ölçüsünü görelim! Mustafa Kemal şeriatı savunuyor

Yeni Akit Gazetesi yazarı Mustafa Armağan'ın "Mustafa Kemal Şeriatı savunuyor" başlıklı yazısı...
Özgür Özel 'jest' istedi Akşener yerine dibine soktu!
Siyaset

Özgür Özel 'jest' istedi Akşener yerine dibine soktu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak ortağı olan İYİ Parti'den 'jest' beklerken, Akşener "Atatürk'ün varisi o..
Erdoğan duyurdu! KAAN'dan müthiş haber
Gündem

Erdoğan duyurdu! KAAN'dan müthiş haber

Denizli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ilk uçuşunu gerçekleştiren Milli Muharip Uçak KAAN ile müthiş habe..
Tansu Çiller'den İBB adayı açıklaması! 'Beni çok heyecanlandırdı'
Siyaset

Tansu Çiller'den İBB adayı açıklaması! 'Beni çok heyecanlandırdı'

Eski başbakanlardan Tansu Çiller 2024 yerel seçimine ilişkin açıklamada bulundu.
Çek bir soda iyi gelir! Taklacı Deniz'in Kaan sancısı
Medya

Çek bir soda iyi gelir! Taklacı Deniz'in Kaan sancısı

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Deniz Zeyrek, milli gururumuz KAAN'a ilişkin değerlendirmesinde, "KAAN'ı AK Parti yapmadı." dedi.
Ne diyeceği merak ediliyordu! Putin'den kendisine küfür eden Biden'a cevap
Dünya

Ne diyeceği merak ediliyordu! Putin'den kendisine küfür eden Biden'a cevap

Rusya lider Vladimir Putin, kendisine küfür eden ABD Başkanı Joe Biden'a cevap verdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23