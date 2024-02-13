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Medya
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FETÖ’cüler, Bayraktar’ı bunun için tutuklamaya kalkmış! Sebebini duyunca ağzınız bir karış açık kalacak

2024-02-13 14:44:36
FETÖ’cüler, Bayraktar’ı bunun için tutuklamaya kalkmış! Sebebini duyunca ağzınız bir karış açık kalacak

Türkiye'nin uzay programındaki önemli bir kilometre taşı, FETÖ kumpaslarından etkilenmiş bir isim olan Alper Gezeravcı'nın başarılı bir uzay yolculuğu gerçekleştirmesiyle kaydedildi. Gezeravcı, 2012'de haksız yere TSK'dan ihraç edilmesine rağmen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapılan çağrı üzerine hava kuvvetlerine geri dönerek Türkiye için umut ışığı oldu. Bu durumun, Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını ve FETÖ'nün uzun yıllar boyunca savunma ve uzay sanayisine verdiği zararın üstesinden gelme çabasını gözler önüne serdiğini belirten Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener ise pek bilinmeyen bir olayın detaylarını köşesine taşıdı. “Bugünlerde ürettiği İHA ve SİHA’larla Türkiye’nin savunma alanında yüzünü ağartan Bayraktar ailesi üyeleri de o dönemde TSK içindeki FETÖ’cülerin tehdidi ile karşı karşıya kaldı” ifadelerini kullanan Şener, FETÖ’cülerin, 2009 yılında BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ı nasıl tutuklamaya kalktığını aktardı. Şener, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - FETÖ’cüler, Bayraktar’ı bunun için tutuklamaya kalkmış! Sebebini duyunca ağzınız bir karış açık kalacak

“Belki birçoğumuz tahmin etmiyordu ama Fetullahçı Terör Örgütü, Türkiye’nin uzay yolculuğunda da karşımıza çıktı. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı da binlerce Türk Hava Kuvvetleri mensubu gibi FETÖ’nün kumpasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nden atılmış bir subaydı. 2012’de FETÖ’nün disiplin soruşturması adı altında yürüttüğü kumpas sürecinde TSK’dan atılan ve pilotluk mesleğine Türk Hava Yolları’nda devam eden Alper Gezeravcı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan çağrı üzerine Türk Hava Kuvvetleri’ne geri döndü.

#2
Foto - FETÖ’cüler, Bayraktar’ı bunun için tutuklamaya kalkmış! Sebebini duyunca ağzınız bir karış açık kalacak

(…) FETÖ aynı zamanda TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi kurumda çalışanlara yönelik kumpaslar da düzenleyerek önemli projelerin rafa kalkmasına, “devlet sırrı” olan proje detaylarının yabancı ülkelerin eline geçmesine yol açtı.

#3
Foto - FETÖ’cüler, Bayraktar’ı bunun için tutuklamaya kalkmış! Sebebini duyunca ağzınız bir karış açık kalacak

Yine bu dönemde Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli rol oynayan ASELSAN’da (Askeri Elektronik Sanayi) kritik projelerle görev yapan sekiz mühendisin intihar ya da kaza süsü verilerek üst üste ölümünün arkasında da FETÖ’nün parmağı vardı. Yine bugünlerde ürettiği İHA ve SİHA’larla Türkiye’nin savunma alanında yüzünü ağartan Bayraktar ailesi üyeleri de o dönemde TSK içindeki FETÖ’cülerin tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

#4
Foto - FETÖ’cüler, Bayraktar’ı bunun için tutuklamaya kalkmış! Sebebini duyunca ağzınız bir karış açık kalacak

BAYRAKTAR TUTUKLANACAKTI Selçuk Bayraktar, 2009 yılında tamamen milli yazılım ve tasarımla üretilen taktik İHA prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini, dememe uçuşunun ise TSK içindeki FETÖ mensupları tarafından engellenmeye çalışıldığını anlattı. Engellemelere rağmen gerçekleştirilen deneme uçuşlarını belgelemek için gönderilen askeri heyetteki FETÖ’cülerin uçuş sonrası tartışma çıkararak BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ı tutuklamaya kalktığını açıkladı. (…)”

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