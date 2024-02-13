FETÖ’cüler, Bayraktar’ı bunun için tutuklamaya kalkmış! Sebebini duyunca ağzınız bir karış açık kalacak

Türkiye'nin uzay programındaki önemli bir kilometre taşı, FETÖ kumpaslarından etkilenmiş bir isim olan Alper Gezeravcı'nın başarılı bir uzay yolculuğu gerçekleştirmesiyle kaydedildi. Gezeravcı, 2012'de haksız yere TSK'dan ihraç edilmesine rağmen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapılan çağrı üzerine hava kuvvetlerine geri dönerek Türkiye için umut ışığı oldu. Bu durumun, Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını ve FETÖ'nün uzun yıllar boyunca savunma ve uzay sanayisine verdiği zararın üstesinden gelme çabasını gözler önüne serdiğini belirten Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener ise pek bilinmeyen bir olayın detaylarını köşesine taşıdı. “Bugünlerde ürettiği İHA ve SİHA’larla Türkiye’nin savunma alanında yüzünü ağartan Bayraktar ailesi üyeleri de o dönemde TSK içindeki FETÖ’cülerin tehdidi ile karşı karşıya kaldı” ifadelerini kullanan Şener, FETÖ’cülerin, 2009 yılında BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ı nasıl tutuklamaya kalktığını aktardı. Şener, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti: