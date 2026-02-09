FETÖ benzetmesi yaptı, “Bu bir Yahudi tezgâhı” diyerek uyardı: İran aslında Türk’e ve İslam’a düşman
Star yazarı Coşkun Başbuğ, İran rejiminin tarihsel derinlikteki "sinsi" politikasını masaya yatırarak, Tahran yönetiminin sanılanın aksine İsrail ve Amerika ile "gizli ortaklık" içinde olduğunu ve asıl hedefinin Türk-İslam dünyası olduğunu ileri sürdü. Humeyni’yi Türkiye’deki FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e benzeten Başbuğ, İran rejiminin küresel çetelere hizmet eden bir batı projesi olduğunu ve son Umman görüşmeleriyle Türkiye’ye "ihanet" ettiğini sert bir dille ifade etti. İslam aleminin şaha kalkamamasının temelinde bu "Acem tiyatrosunun" yattığını belirten yazar, Türkiye'nin kendi FETÖ'süyle mücadeleyi kazandığını ancak İran'ın kendi içindeki bu karanlık yapıya yenildiğini savundu. İşte Başbuğ'un dikkat çeken yazısı: