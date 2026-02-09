FETÖ benzetmesi yaptı, “Bu bir Yahudi tezgâhı” diyerek uyardı: İran aslında Türk’e ve İslam’a düşman

"İran kime düşman? İran acaba herkesin zannettiği gibi gerçekten İsrail'e mi düşman? Acem acaba herkesin zannettiği gibi Amerika'ya mı düşman? Yoksa İran gerçek manada Türk'e ve İslam'a mı düşman? Zor gibi görünen bu soruların aslında çok kolay cevapları var. Görmeyi bilene... Görmeyi bilene diyorum zira İran bugüne kadar izlediği sinsi politikalarla esasen kime düşman kime dost olduğunu net olarak gösterdi. Ama dedik ya... Görmeyi bilene.