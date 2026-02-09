Türkiye Kültür Yolu büyüyor: Bakan Ersoy 'Kültür ve Sanatla buluşmayan kalmayacak' dedi, hedef 30 büyükşehir
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 yılı şehir ve tarihlerini açıkladı. Festivalin büyüme yolculuğunda yeni bir hedef de duyuruldu: 2027 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki 30 büyükşehirin tamamı Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınmış olacak. Bakan Ersoy, 30 büyükşehirin tamamının festivale dahil edilmesiyle kültür ve sanatın Türkiye’nin dört bir yanında daha geniş kitlelere ulaşacağını belirterek, “Kültür ve sanatla buluşmayan vatandaşımız kalmayacak” dedi.