Türkiye Kültür Yolu büyüyor: Bakan Ersoy 'Kültür ve Sanatla buluşmayan kalmayacak' dedi, hedef 30 büyükşehir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 yılı şehir ve tarihlerini açıklarken, kültür-sanat alanında tarihi bir hedefin de altını çizdi. Buna göre, 2027 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki 30 büyükşehirin tamamı Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınmış olacak. 2026 yılında Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya’nın da takvime eklenmesiyle birlikte, Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl 26 ilde milyonlarca sanatseveri ağırlayacak. Festival maratonu, bahar aylarından sonbahara kadar Türkiye’nin dört bir yanında sürecek.