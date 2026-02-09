500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişi devam ediyor: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Proje kapsamında Yozgat merkez ve ilçeleri ile Kütahya genelinde inşa edilecek konutlar için başvuruda bulunan binlerce vatandaş, isimlerinin çıkması için gün sayıyordu. Sabah saatlerinde başlayan kura törenlerinde, şehit yakınları ve gaziler, engelli vatandaşlar, emekliler, gençler ve diğer kategorilerdeki başvurular arasından hak sahipleri noter huzurunda tek tek belirleniyor. Kura çekimleri, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları (Twitter, Facebook, YouTube) üzerinden ve resmi web sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, kura sonuçlarını anlık olarak takip edebilirken, kesinleşen listeler gün sonunda e-Devlet üzerinden "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından da görüntülenebilecek. Yozgat ve Kütahya'daki kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından takvim, diğer illerle devam edecek.