500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişi devam ediyor: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişi devam ediyor: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde heyecan zirvede! Bugün Yozgat ve Kütahya’daki binlerce vatandaş için kura topları dönmeye başladı. Haftanın sonunda 7 ilde toplam 25 bin 985 ailenin ev hayali gerçek olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen "500 Bin Sosyal Konut Projesi"nde 9-15 Şubat haftasının ilk kurası bugün çekiliyor. Yozgat ve Kütahya illerini kapsayan çekilişlerde toplam 6 bin 450 konutun hak sahibi belirleniyor. TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan kuralar sonucunda kesin listeler akşam saatlerinde e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesinde kura süreci takvime uygun olarak ilerliyor. 9 Şubat Pazartesi (bugün) itibarıyla Yozgat merkez ve ilçelerinde 2 bin 858, Kütahya genelinde ise 3 bin 592 konutun hak sahiplerini belirlemek için noter huzurunda düğmeye basıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan törenlerde; şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve gençler kategorilerinde başvurusu onaylanan adaylar arasında büyük heyecan yaşanıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekim süreci, Yozgat'ta 2858, Kütahya'da 3592 konutun kura çekimiyle devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülen "500 Bin Sosyal Konut Projesi"nde kura çekimi takvimi planlandığı şekilde devam ediyor. Kura çekimlerinde bugün Yozgat ve Kütahya illerindeki konutların hak sahipleri belirlenecek.

Proje kapsamında Yozgat merkez ve ilçeleri ile Kütahya genelinde inşa edilecek konutlar için başvuruda bulunan binlerce vatandaş, isimlerinin çıkması için gün sayıyordu. Sabah saatlerinde başlayan kura törenlerinde, şehit yakınları ve gaziler, engelli vatandaşlar, emekliler, gençler ve diğer kategorilerdeki başvurular arasından hak sahipleri noter huzurunda tek tek belirleniyor. Kura çekimleri, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları (Twitter, Facebook, YouTube) üzerinden ve resmi web sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, kura sonuçlarını anlık olarak takip edebilirken, kesinleşen listeler gün sonunda e-Devlet üzerinden "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından da görüntülenebilecek. Yozgat ve Kütahya'daki kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından takvim, diğer illerle devam edecek.

25 BİN 989 KONUTUN DAH KURASI ÇEKİLECEK Yeni haftanın takvimine göre, bugün Yozgat'ta 2 bin 858, Kütahya'da 3 bin 592, yarın Bilecik'te 1419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753, 12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950, 13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Bu hafta 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. Böylece, 15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.

