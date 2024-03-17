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Spor
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Fernando Santos'tan istifa açıklaması

2024-03-17 00:48:31
Fernando Santos'tan istifa açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, “daha zor durumlarda çalıştım ve şu an istifa gibi bir düşünce aklımın ucundan geçmiyor" dedi.

#1
Foto - Fernando Santos'tan istifa açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

#2
Foto - Fernando Santos'tan istifa açıklaması

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Fernando Santos'tan istifa açıklaması

Fernando Santos'un açıkamaları şu şekilde:

#4
Foto - Fernando Santos'tan istifa açıklaması

Son 2 maçtan farklı bir maç oldu, ciddi fırsatlar yakaladık. İkinci yarı için söylenecek bir şey yok, olmadı bir türlü. Bunca yıllık futbol hayatımda böyle bir penaltı görmedim, Milot iyi vurdu aslında ama büyük bir şanssızlık yaşadı.

#5
Foto - Fernando Santos'tan istifa açıklaması

Galatasaray ve bu maçı kazanmayı hak etmiştik, Galatasaray maçında en azından beraberliği hak etmiştik ama bu maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik. Artık buna karşı mücadele edeceğiz, yapacak bir şey yok. Geçen haftaki çok kötü Gaziantep maçından beri iyi bir reaksiyon gösterdik aslında, oyuncularımızı suçlamaya gerek yok. Bu sezonki en iyi ikinci devremizdi diyebilirim ama olmadı. Oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdik, milli arada hazırlanmak için önemli bir süremiz var. Bu sürenin bize iyi geleceğini düşünüyorum.

#6
Foto - Fernando Santos'tan istifa açıklaması

Kariyerimde daha zor durumlarda da çalıştım ve şu an istifa gibi bir düşünce aklımın ucundan geçmiyor. Sonuçlar son 3 maçtır kötü ama bence içeride. Galatasaray maçı ve bugünkü maç, geldiğimiz günden beri oynadığım en iyi maç diyebilirim. Galatasaray maçında da bugün de hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. Göreve geldiğimizde süreç iyi gidiyordu. Tabii sonuç almadığınız zaman kötü oluyor, bu doğal. İkinci yarı performanslarının üzerine gideceğiz. Bunları maça yayamaya çalışacağız. Maç kaybettiğim zaman üçüncülük şansı zor oluyor ama hala şansımız var. Bu oyuncu grubuna güveniyorum onlarla beraber olmak zorundayız. Hedefimiz üçüncülük ve kupa. Bu hedefleri de başaracağımıza inanıyorum. Kaybetmek benim tahammül ettiğim bir şey değil. Biz Beşiktaş’ın parçası olduğumuzun farkındayız. Beşiktaş’ın parçasıyken kaybettikten sonra uyumazsınız. Mutsuzum, taraftar çok mutsuz, taraftar mutsuz olduğu için oyuncular da mutsuz. Ama bir şeyleri bırakamayız. Kapasitemizi göstermek zorundayız. İyi ve pozitif olmamız lazım. Bunun acısını hepimiz yaşıyoruz. Taraftar da haklı. Kolay değil, Beşiktaş gibi bir takımın bu kadar maç kaybetmesi. Bence bugün ve hem Galatasaray maçı takım iyi performans gösterdi ama futbolda böyle oluyor. Çok fırsat yakalıyorsunuz ama gol olmuyor. Bunlar futbolun içinde var. Taraftar ne kadar kızgın olsa da beraber bu ligi bitireceğiz

#7
Foto - Fernando Santos'tan istifa açıklaması

Santos, Rashica’nın çift vuruş sebebiyle iptal edilen penaltısıyla alakalı da, “İdmanlarda sürekli Rashica penaltı atıyor. Penaltı kaçırdığını da görmedim. Bizim penaltı sıralamamız Cenk, Rashica, Semih, Aboubakar. Bugün penaltıda garip bir durum oldu” değerlendirmesinde bulundu.

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