Fernando Santos'tan istifa açıklaması

Kariyerimde daha zor durumlarda da çalıştım ve şu an istifa gibi bir düşünce aklımın ucundan geçmiyor. Sonuçlar son 3 maçtır kötü ama bence içeride. Galatasaray maçı ve bugünkü maç, geldiğimiz günden beri oynadığım en iyi maç diyebilirim. Galatasaray maçında da bugün de hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. Göreve geldiğimizde süreç iyi gidiyordu. Tabii sonuç almadığınız zaman kötü oluyor, bu doğal. İkinci yarı performanslarının üzerine gideceğiz. Bunları maça yayamaya çalışacağız. Maç kaybettiğim zaman üçüncülük şansı zor oluyor ama hala şansımız var. Bu oyuncu grubuna güveniyorum onlarla beraber olmak zorundayız. Hedefimiz üçüncülük ve kupa. Bu hedefleri de başaracağımıza inanıyorum. Kaybetmek benim tahammül ettiğim bir şey değil. Biz Beşiktaş’ın parçası olduğumuzun farkındayız. Beşiktaş’ın parçasıyken kaybettikten sonra uyumazsınız. Mutsuzum, taraftar çok mutsuz, taraftar mutsuz olduğu için oyuncular da mutsuz. Ama bir şeyleri bırakamayız. Kapasitemizi göstermek zorundayız. İyi ve pozitif olmamız lazım. Bunun acısını hepimiz yaşıyoruz. Taraftar da haklı. Kolay değil, Beşiktaş gibi bir takımın bu kadar maç kaybetmesi. Bence bugün ve hem Galatasaray maçı takım iyi performans gösterdi ama futbolda böyle oluyor. Çok fırsat yakalıyorsunuz ama gol olmuyor. Bunlar futbolun içinde var. Taraftar ne kadar kızgın olsa da beraber bu ligi bitireceğiz