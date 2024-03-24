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Spor
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Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

2024-03-24 08:47:58
Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

Süper Lig'de yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı-lacivertli ekip, 79 puana ulaştı. Milli araya moralli giren İsmail Kartal ve öğrencileri, milli maçlar dönüşünde de yoluna kayıpsız devam etmenin peşinde. Bu sırada Kanarya'da İsmail Kartal'ı yıkan bir haber ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın iki yıldızı birden gelecek sezon takımdan ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u mağlup etti.

#2
Foto - Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

Deplasmanda oynanan zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligde 79 puana ulaştı.

#3
Foto - Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

Karşılaşmanın sonunda istenmeyen olaylar yaşansa da Kanarya, milli araya moralli girdi.

#4
Foto - Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

Birçok oyuncusunu milli takımlara gönderen sarı-lacivertli ekip, dönüşte yine yoluna kayıpsız devam etmenin peşinde.

#5
Foto - Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

Bu sırada flaş transfer gelişmeleri de yaşayan Fenerbahçe, sezon sonunda takımın iki önemli oyuncusuyla yollarını ayırabilir.

#6
Foto - Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

İsmail Kartal'ın tüm transfer planlarını alt üst edecek olan bu gelişme, sarı-lacivertli taraftarları da adeta yıktı.

#7
Foto - Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

İşte flaş transfer gelişmesinin tüm detayları…

#8
Foto - Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

Fenerbahçe, bu transferden en az 25 milyon Euro gelir bekliyor.

#9
Foto - Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 46 resmi maça çıkan Polonyalı yıldız, 12 gol ve 14 asistle oynuyor.

#10
Foto - Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

İngiliz basınındaki haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, yaz transfer döneminde İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacak.

#11
Foto - Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

Premier Lig ekibinin Fenerbahçe ve İsmail Yüksek ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

#12
Foto - Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 75 maça çıktı.

#13
Foto - Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

25 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.

#14
Foto - Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

#15
Foto - Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

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