Ankara'nın kapısını çaldılar! Bu ilk olacak: Türkiye İHA üretecek

KAE, gündüz ve gece görüş sistemleri, termal görüntüleme nişangahları, elektro-optik keşif ve gözetleme sistemleri, uzaktan komutalı silah sistemleri, profesyonel telsiz ve haberleşme sistemleri, elektronik kart montajı ve kızılötesi lens üretimi alanlarında üretim yapıyor. Bu ortaklıkla Türkiye'den hazır savunma ürünü satmanın ötesine geçilerek üretim altyapısının, teknik uzmanlığın ve yerel sanayi kabiliyetlerinin Kazakistan'da geliştirilmesine katkı sağlanıyor. Kazakistan, savunma ihtiyaçlarının bir bölümünü yerel üretimle karşılayıp dışa bağımlılığı azaltırken, Türkiye hem yerel pazarda kalıcı bir üretim ortaklığı oluşturuyor hem de Kazakistan'ın sanayi altyapısı üzerinden bölgesel pazarlara erişim olanağı buluyor.