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Ankara'nın kapısını çaldılar! Bu ilk olacak: Türkiye İHA üretecek

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Ankara'nın kapısını çaldılar! Bu ilk olacak: Türkiye İHA üretecek

Türkiye ile Kazakistan arasındaki savunma ittifakı güçlenirken önemli bir talep geldi. Ankara insansız hava aracı üretecek. İşte detaylar...

#1
Foto - Ankara'nın kapısını çaldılar! Bu ilk olacak: Türkiye İHA üretecek

Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayisinde hayata geçirilen işbirlikleri öncü şirketlerin attığı adımlarla güçlü ortaklıklara dönüşüyor. Türkiye, savunma sanayisinde elde ettiği kazanımlarla dost ve müttefik ülkelerin bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor. Türk Cumhuriyetlerine yönelik savunma sanayisi yaklaşımı da yalnızca ürün satmaya dayanmıyor. Yerel üretim, teknoloji paylaşımı, bakım-onarım kabiliyeti ve uzun vadeli kurumsal işbirliği gibi unsurlarla kalıcı işbirlikleri hayata geçiriliyor. Bu ülkelerden Kazakistan ile savunma sanayisinde geçmişi uzun yıllara uzanan bir dizi somut adım atıldı.

#2
Foto - Ankara'nın kapısını çaldılar! Bu ilk olacak: Türkiye İHA üretecek

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleri ASELSAN, TUSAŞ ve Otokar'ın Kazakistan'da yatırımları ve yürüttükleri önemli projeler bulunuyor. Türkiye'nin Kazakistan'daki savunma sanayisi yatırımları içinde en somut örneklerden birini, ASELSAN ile Kazakistan'ın devlet savunma sanayisi şirketi Kazakhstan Engineering arasında kurulan Kazakhstan Aselsan Engineering (KAE) ortaklığı oluşturuyor.

#3
Foto - Ankara'nın kapısını çaldılar! Bu ilk olacak: Türkiye İHA üretecek

KAE, gündüz ve gece görüş sistemleri, termal görüntüleme nişangahları, elektro-optik keşif ve gözetleme sistemleri, uzaktan komutalı silah sistemleri, profesyonel telsiz ve haberleşme sistemleri, elektronik kart montajı ve kızılötesi lens üretimi alanlarında üretim yapıyor. Bu ortaklıkla Türkiye'den hazır savunma ürünü satmanın ötesine geçilerek üretim altyapısının, teknik uzmanlığın ve yerel sanayi kabiliyetlerinin Kazakistan'da geliştirilmesine katkı sağlanıyor. Kazakistan, savunma ihtiyaçlarının bir bölümünü yerel üretimle karşılayıp dışa bağımlılığı azaltırken, Türkiye hem yerel pazarda kalıcı bir üretim ortaklığı oluşturuyor hem de Kazakistan'ın sanayi altyapısı üzerinden bölgesel pazarlara erişim olanağı buluyor.

#4
Foto - Ankara'nın kapısını çaldılar! Bu ilk olacak: Türkiye İHA üretecek

İki ülke arasındaki bir diğer önemli savunma sanayisi işbirliği insansız hava araçlarına yönelik olarak hayata geçiriliyor. Hava Kuvvetlerini ANKA insansız hava araçlarıyla güçlendiren Kazakistan, bu araçların yurt dışındaki yeni üretim adresi olmaya hazırlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Kazakhstan Engineering arasında ANKA insansız hava araçlarının (İHA) Kazakistan’da üretimi, bakımı ve onarımı konusunda memorandum imzalandı. Bu süreçte son olarak mayıs ayında ANKA İnsansız Hava Araçlarının Üretimi ve Bakımı için Ortak Girişim Kurulmasına İlişkin Anlaşma hayata geçirildi.

#5
Foto - Ankara'nın kapısını çaldılar! Bu ilk olacak: Türkiye İHA üretecek

Yerel üretim hedefini desteklemek amacıyla 406 No'lu Sivil Uçak Tamir Fabrikası ile TUSAŞ tarafından TA-406 ismiyle ortaklık oluşturuldu. Taraflar ortak üretim kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Karşılıklı saha ziyaretleri yapıldı, fizibilite üzerinde görüşmelere devam ediliyor. Bu süreç sonunda Kazakistan, ANKA İHA’larının Türkiye dışındaki üretiminin yapılacağı ilk ülke olacak.

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