  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşçi cefada CHP’liler sefada! İşte liyakat işte CHP

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

Uçaktaki görüntüler şoke etti! Kabin bagajına valizini değil kendini koydu...

AB'den katil İsrail'e Refah uyarısı: Kabul edilemez

Tel Aviv sokakları bir kez daha karıştı! Katil Netanyahu'ya büyük öfke

Çarpıcı kanser kanser araştırması! Vakaların yüzde 40'ı hızla yayılan sorunla ilgili

Altını olanlar aman dikkat! Dünyaca ünlü milyarder altın kararını açıkladı: Gelecek ay bunu yapacağım

Türkiye'den gönderilen armutlarda tespit edildi! Ürünler acilen toplatıldı... Şimdi herkesin aklında maalesef o soru var

Herkes Temmuz derken son asgari ücreti bilen isim büyük ters köşeyi açıkladı: Ankara'da bu konuşuluyor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan beklenmedik adım! Türk yapımı askeri aracı KİRPİ'yi ele geçiren Rusya bakın ne yaptı
Spor
15
Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

2024-05-12 08:03:46
Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

Sezon bitmeden yeni teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsmail Kartal'ın biletini kesen Sarı-Lacivertliler'de kongre yapılmadı ama hoca çalışmaları başladı. Kötü geçen 6 sezona rağmen tekrar aday olan başkan Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco aracılığıyla dünyaca ünlü isme teklif götürdü. Başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran da aynı isimle çalışmayı çok istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi de bitiyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

Bu sezon çok eleştirilen 62 yaşındaki hoca ile kesin olarak yolların ayrılması kararı alındı.

#3
Foto - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

3 hafta sonra takımın başında olmayacak Kartal'ın sözleşmesi, 30 Haziran'da sona eriyordu.

#4
Foto - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

İsmail Kartal bu sezon Fenerbahçe'nin başında çıktığı 55 maçta 41 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

#5
Foto - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

BRANCO, JOSE MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜ Başkan Ali Koç'un bir kez daha aday olması beklenirken teknik direktör çalışmalarına da başladığı ifade edildi. Sportif direktör Mario Branco'nun, boşta olan Jose Mourinho ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

#6
Foto - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

Bu görüşmede Fenerbahçe tarafının Portekizli teknik adama, "Önümüzdeki sezon seninle çalışmak istiyoruz. Haziran ayında seçimimiz var. Kongreden sonra tekrar bir araya gelerek şartları masaya yatırabiliriz" dediği kaydedildi.

#7
Foto - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

SADETTİN SARAN DA ÇOK İSTİYOR Roma'daki görevine 16 Ocak 2024'te son verilen ve şu anda kulüpsüz olan 61 yaşındaki dünyaca ünlü çalıştırıcının ise bu teklife oldukça sıcak yaklaştığı öğrenildi.

#8
Foto - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

Adı İngiltere'de de gündemden düşmeyen ve Manchester United'a dönmek istediği konuşulan Mourinho'yu, Sarı-Lacivertli kulüpte başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran'ın da istediği geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

#9
Foto - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

Fenerbahçe'de gözler yeni başkanın kim olacağına çevrilirken en güçlü hoca adayı olarak da Portekizli teknik direktörün adı öne çıkıyor.

#10
Foto - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

24 YILDA 26 KUPA 'ÖZEL BİRİ' - Kariyerine tercüman olarak başlayan Mourinho, Barcelona'da Louis van Gaal ve Bobby Robson dönemlerinde çalıştı. Aynı zamanda yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

#11
Foto - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

- Benfica ve Leiria'da menajerlik dönemlerinden sonra efsanesi olacağı Porto'nun ardından Chelsea, İnter ve Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'da görev yaptı.

#12
Foto - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

- 'Special One' (Özel biri) lakabıyla tanınan Jose Mourinho'nun 24 yıllık kariyeri kupalarla dolu. 10 kulüpte elde ettiği 26 şampiyonlukla Avrupa'nın en çok kupa kazanan 7. teknik adamı olarak dikkat çekiyor.

#13
Foto - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

- 4 kez yılın teknik direktörü seçilen Portekizli çalıştırıcı; 2 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 1 UEFA Kupası, 1 Avrupa Ligi, 1 Konferans Ligi, 1 İspanya Kupası, 1 İngiltere Kupası, 1 İtalya Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası, 2 Portekiz Ligi, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. - Mourinho, son 10 yılda sattığı 77 oyuncudan çalıştırdığı kulüplerin kasasına 608.8 milyon Euro koydurdu. Portekizli, bu gelir kalemiyle Avrupa'nın en çok kazandıran 13. hocası oldu. - Tedrisatında geçen oyuncular arasında en pahalı satışı David Luiz ile gerçekleştirdi. Brezilyalı savunmacı, Chelsae'den PSG'ye 2014 yazında 49.5 milyon Euro'ya gitmişti.

#14
Foto - Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

- Kariyerinde 1132 karşılaşmaya çıkan efsane çalıştırıcı, 701 galibiyet, 227 beraberlik ve 204 mağlubiyet aldı. - 61 yaşındaki futbol adamı, kariyerinde Rivaldo, Figo, Luis Enrique, Guardiola, Popescu, Cristiano Ronaldo, Drogba gibi birçok yıldızın hocalığını üstlendi. - 35 yıldır Matilde Faria ile evli olan Mourinho'nun, Matilde adında kızı ve Mario Mourinho Jr. isimli bir oğlu var. - Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Kupası'nı müzesine götüren Jose, Avrupa'da uluslararası turnuvaların hepsini kazanan ilk hoca olup tarihe geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’de yaşayan Müslüman kadının isyanı
Gündem

ABD’de yaşayan Müslüman kadının isyanı

Filistin’de ve kendi ülkesinde yaşananlara dayanamayan Müslüman bir kadın, sosyal medyada yayınladığı video ile adeta siyonistlere ve destek..
Suudi Arabistan’dan ekolojik kent projesi: Evinden çıkmayanlar için ‘vur emri’
Dünya

Suudi Arabistan’dan ekolojik kent projesi: Evinden çıkmayanlar için ‘vur emri’

Suudi Arabistan’da Batılı şirketlerin desteğiyle kurulacak ekolojik kent ‘Neom’ tartışılmaya devam ediyor. Suudi yetkililerin projenin yapıl..
Nusaybin’de ‘Kurtarılmış Bölge!’ Kullandıkları elektrik kaçak ve yetkililerin müdahalesine de izin verilmiyor. Faturayı Türk Milleti ödüyor
Gündem

Nusaybin’de ‘Kurtarılmış Bölge!’ Kullandıkları elektrik kaçak ve yetkililerin müdahalesine de izin verilmiyor. Faturayı Türk Milleti ödüyor

Bu görüntüler Nusaybin’den. Ayda 100 bin kWh elektrik tüketen sitenin kullandığı elektriğin %72’si kaçak.. Elektrik kaçak, hatlarının yeralt..
Yine sokak lambaları yine israfın kralı
Gündem

Yine sokak lambaları yine israfın kralı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde enerjide tam bağımsızlık için çaba sarf eden ve büyük yol kat eden Türkiye’de, yerel sorunla..
Emekli bayram ikramiyesine zam mı gelecek?
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesine zam mı gelecek?

Her yıl iki kere bayramdan önceki günlerde verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor...
SİHA ile Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist, etkisiz hale getirildi
Gündem

SİHA ile Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist, etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23