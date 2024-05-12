Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

- Kariyerinde 1132 karşılaşmaya çıkan efsane çalıştırıcı, 701 galibiyet, 227 beraberlik ve 204 mağlubiyet aldı. - 61 yaşındaki futbol adamı, kariyerinde Rivaldo, Figo, Luis Enrique, Guardiola, Popescu, Cristiano Ronaldo, Drogba gibi birçok yıldızın hocalığını üstlendi. - 35 yıldır Matilde Faria ile evli olan Mourinho'nun, Matilde adında kızı ve Mario Mourinho Jr. isimli bir oğlu var. - Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Kupası'nı müzesine götüren Jose, Avrupa'da uluslararası turnuvaların hepsini kazanan ilk hoca olup tarihe geçti.