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Fenerbahçe'nin yeni göğüs sponsoru belli oldu!

  • Fenerbahçe Kulübü yeni göğüs sponsorunu resmi site üzerinden açıkladı.

  • Sarı lacivertli ekibin uzun süredir arayışta olduğu göğüs sponsoru için anlaşmaya varıldı. İşte anlaşmanın detayları...

  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır.

  • İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;Kulübümüz ile dünyada 180 ülkede araç kiralama çözümleri sunan lider global marka Avis, forma göğüs sponsorluğunda iş birliğine gidiyor.

  • "Futbol Takımımız, gerçekleştirilen bu anlaşmayla 20 Ekim Cumartesi günü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9.haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında, Türkiye’de Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren öncü ve lider araç kiralama markası Avis’in logosunu taşıyan formasını ilk kez giyiyor olacak."

  • "Sponsorluk lansmanı; Başkanımız Sayın Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Otokoç Otomotiv Yöneticileri ve Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio’nun katılımları ile 1 Kasım 2018 Perşembe günü düzenlenecek basın toplantısı ile gerçekleştirilecek."

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