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Spor
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Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

2024-01-28 14:05:42
Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hasretini sona erdirmek için başlayan Fenerbahçe, 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son dönemlerde yaptığı oyuncu satışlarıyla Avrupa'da adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için o dünya devi astronomik bir bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hasretini sona erdirmek için başlayan Fenerbahçe, 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son dönemlerde yaptığı oyuncu satışlarıyla Avrupa'da adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için o dünya devi astronomik bir bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

#2
Foto - Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

Trendyol Süper Lig'de sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, topladığı 57 puanla liderlik koltuğunda yer oturuyor.

#3
Foto - Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

Son olarak RAMS Başakşehir'e konuk olan sarı-lacivertliler, maçın bitimine dakikalar kala bulduğu penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

#4
Foto - Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

Bu skorla beraber puanını 57'ye yükselten Kanarya, ligde çıktığı 22 maçta; 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

#5
Foto - Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

Ayrıca bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele eden temsilcimiz, bulunduğu H grubunu topladığı 12 puanla lider tamamladı.

#6
Foto - Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

Avrupa'da lider Fenerbahçe, grubundan lider çıktığı için doğrudan son 16 turuna kalma hakkını elde etmişti.

#7
Foto - Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan İsmail Kartal önderliğindeki Fenerbahçe, ilk olarak Leonardo Bonucci'yi transfer etti.

#8
Foto - Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

Bonucci'den sonra bir stoper hamlesi daha yapan Kanarya, Atletico Madrid forması giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü'yü İstanbul'a getirdi.

#9
Foto - Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

Przeglad Sportowy'nin haberine göre; Tottenham, Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

#10
Foto - Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

Çubuklu ile gösterdiği performansla birçok Avrupa devini peşine takan Polonyalı yıldız futbolcu için dudak uçuklatan bir teklif yapılacağı belirtildi.

#11
Foto - Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

Haberin detayında İngiliz devinin Sebastian Szymanski'yi transfer etmek için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

#12
Foto - Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

Fenerbahçe, başarılı oyuncuyu sezon başında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.

#13
Foto - Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

Bu sezon sarı-lacivertli takım ile tüm kulvarlarda toplam 34 maça çıkan orta saha oyuncusu 12 gol atarken 14 de asist yaptı.

#14
Foto - Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

Ayrıca Transfermarkt verilerine göre Sebastian Szymanski'nin aktif olarak 20 milyon Euro piyasa değeri bulunmakta.

#15
Foto - Fenerbahçe’nin Szymanski hamlesi tüm Türkiye’yi sallayacak! Merakla beklenen karar açıklandı! Artık böyle olacak

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