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Spor
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Fenerbahçe'nin rakipleri işte bunu beklemiyordu! Yönetim transfer ile ilgili öyle bir detayı paylaştı ki...

2023-10-20 12:53:56
Fenerbahçe'nin rakipleri işte bunu beklemiyordu! Yönetim transfer ile ilgili öyle bir detayı paylaştı ki...

Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan ve kadrosunu koruyarak üstüne güçlendiren Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Süper Lig'e ve UEFA Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör İsmail Kartal devre arası için listesini yönetime verdi. Bu doğrultuda listenin başındaki 2 yıldız belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

#1
Foto - Fenerbahçe'nin rakipleri işte bunu beklemiyordu! Yönetim transfer ile ilgili öyle bir detayı paylaştı ki...

Yaz transfer döneminde büyük bir satış yapan ve kadrosuna kattığı yıldızlarla adından söz ettiren Fenerbahçe'de, flaş gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'nin rakipleri işte bunu beklemiyordu! Yönetim transfer ile ilgili öyle bir detayı paylaştı ki...

Trendyol Süper Lig'e müthiş bir giriş yapan F.Bahçe, 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.

#3
Foto - Fenerbahçe'nin rakipleri işte bunu beklemiyordu! Yönetim transfer ile ilgili öyle bir detayı paylaştı ki...

A Spor'a göre; UEFA Konferans Ligi'nde ise 2'de 2 yaptı ve bu sezon yenilgi yüzü görmedi.

#4
Foto - Fenerbahçe'nin rakipleri işte bunu beklemiyordu! Yönetim transfer ile ilgili öyle bir detayı paylaştı ki...

Sarı-lacivertli taraftarlar bu sezon kurulan takımdan son derece memnun ve "O sene bu sene" diyorlar. Yönetim devre arasında yapacağı birkaç takviyeyle birlikte şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Aynı zamanda sarı-lacivertlilerde Avrupa'da da kupa kaldırılması hedefleniyor.

#5
Foto - Fenerbahçe'nin rakipleri işte bunu beklemiyordu! Yönetim transfer ile ilgili öyle bir detayı paylaştı ki...

Bu doğrultuda çalışmalarını sıklaştıran F.Bahçe'de ilk hedefin Monaco forması giyen Youssouf Fofana olduğu öğrenildi.

#6
Foto - Fenerbahçe'nin rakipleri işte bunu beklemiyordu! Yönetim transfer ile ilgili öyle bir detayı paylaştı ki...

Kanarya, sezon sonunda sözleşmesi bitecen 24 yaşındaki oyuncuyu devre arası cüzi bir rakama transferi bitirme peşinde...

#7
Foto - Fenerbahçe'nin rakipleri işte bunu beklemiyordu! Yönetim transfer ile ilgili öyle bir detayı paylaştı ki...

Fransız ekibi Avrupa'da yer almazken, genç yıldız bu arenada kendini göstermek istiyor. Oyuncuyla bir dönem ezeli rakibi Galatasaray da ilgilenmişti.

#8
Foto - Fenerbahçe'nin rakipleri işte bunu beklemiyordu! Yönetim transfer ile ilgili öyle bir detayı paylaştı ki...

JADON SANCHO BOMBASI! Manchester United'da Erik ten Hag'la sorun yaşayan ve kadro dışı bırakılan Jadon Sancho, listenin başına yazıldı. Sağ ve sol kanatta oynayabilen İngiliz yıldız, devre arasında başka bir takımda forma giymek ve takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Oyuncunun eski takım arkadaşı Fred'in bu transferde aktif rol oynayabileceği öğrenildi.

#9
Foto - Fenerbahçe'nin rakipleri işte bunu beklemiyordu! Yönetim transfer ile ilgili öyle bir detayı paylaştı ki...

Jadon Sancho, 25 Mart 2000'de İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya geldi. Futbola Watford altyapısında başladı.

#10
Foto - Fenerbahçe'nin rakipleri işte bunu beklemiyordu! Yönetim transfer ile ilgili öyle bir detayı paylaştı ki...

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki İngiliz kanadın güncel piyasa değeri ise 32 milyon Euro..

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