2023-10-20 12:53:56 Fenerbahçe'nin rakipleri işte bunu beklemiyordu! Yönetim transfer ile ilgili öyle bir detayı paylaştı ki...
Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan ve kadrosunu koruyarak üstüne güçlendiren Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Süper Lig'e ve UEFA Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör İsmail Kartal devre arası için listesini yönetime verdi. Bu doğrultuda listenin başındaki 2 yıldız belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)