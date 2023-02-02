Fenerbahçe'nin gol makinesi Barcelona'ya!

Aslında sezon başında 4 milyon Euro’ya satış listesine konan, fakat Jorge Jesus ve yönetimin son kararıyla takımda kalan yıldız futbolcunun adının Barcelona ile anılması Fenerbahçe camiasında bomba etkisine neden oldu. Konuyla ilgi açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu 'Böyle bir kulübü kim reddedebilir ki' derken milli santraforun "Sosyal medyada haberleri görünce benimle dalga geçiyorlar sandım." sözleri ise bir hayli dikkat çekti.