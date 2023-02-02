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Spor
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Fenerbahçe'nin gol makinesi Barcelona'ya!

2023-02-02 07:11:57
Fenerbahçe'nin gol makinesi Barcelona'ya!

Aslında sezon başında 4 milyon Euro’ya satış listesine konan, fakat Jorge Jesus ve yönetimin son kararıyla takımda kalan yıldız futbolcunun adının Barcelona ile anılması Fenerbahçe camiasında bomba etkisine neden oldu. Konuyla ilgi açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu 'Böyle bir kulübü kim reddedebilir ki' derken milli santraforun "Sosyal medyada haberleri görünce benimle dalga geçiyorlar sandım." sözleri ise bir hayli dikkat çekti.

#1
Foto - Fenerbahçe'nin gol makinesi Barcelona'ya!

İspanya'da Barcelona'nın transferin son gününde kadrosuna katacağı isim için birçok iddia gündeme gelirken, Enner Valencia da yazılan futbolculardan oldu. Enner Valencia, bu haberler üzerine ilk kez açıklama yaptı.

#2
Foto - Fenerbahçe'nin gol makinesi Barcelona'ya!

Sporx'te yer alan habere göre; Fenerbahçe ile sezon sonunda bonservisi bitecek olan 33 yaşındaki Enner Valencia, Barcelona haberlerini gördüğünü ve inanamadığını açıkladı. Ekvadorlu futbolcu, "Sosyal medyada haberleri görünce benimle dalga geçiyorlar sandım. 'Bir tür şaka herhalde' dedim. Sonra haberi her yerde görmeye başladım." dedi.

#3
Foto - Fenerbahçe'nin gol makinesi Barcelona'ya!

Açıklamalarına devam eden Enner Valencia "Barcelona gibi bir kulübün radarına girmişseniz işinizi düzgün yapıyorsunuz demektir. Bu tip kulüplerin radarına girmek kolay bir iş değil." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Fenerbahçe'nin gol makinesi Barcelona'ya!

Barcelona'dan teklif gelmesi halinde geri çeviremeyeceğini söyleyen Enner Valencia "Diyelim ki ilgi doğru ve Barcelona'dan teklif geldi... Barcelona'yı kim reddebilir ki!" açıklamasını yaptı.

#5
Foto - Fenerbahçe'nin gol makinesi Barcelona'ya!

BATSHUAYİ DE DİREKTEN DÖNMÜŞ İngiltere'de transferin son gününde Everton'dan flaş bir Michy Batshuayi hamlesi geldi. İşte yaşananlar...

#6
Foto - Fenerbahçe'nin gol makinesi Barcelona'ya!

Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Everton, son gün Michy Batshuayi için transfer hamlesi yaptı. Belçikalı golcü, bu hamle karşısında fazlasıyla şaşırdı.

#7
Foto - Fenerbahçe'nin gol makinesi Barcelona'ya!

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren 29 yaşındaki Michy Batshuayi, sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu belirterek, Everton'ın bu teklifine olumsuz yanıt verdi. Jorge Jesus'un yönetimindeki Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ileyen Michy Batshuayi, sarı-lacivertli takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirterek şampiyonluğa odaklandığını dile getirdi. Fenerbahçe'de bu sezon 14 Süper Lig maçına çıkan Michy Batshuayi, 10 gol attı. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 3 kez fileleri havalandıran batshuayi, Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada, 2 gol kaydetti.

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