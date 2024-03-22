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Spor
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Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

2024-03-22 11:16:59
Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

Bordo-mavililerin eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara değindi.

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#1
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

#3
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

#4
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

#5
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

#6
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

#7
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

#8
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

#9
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

#10
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

#11
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

#12
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

Ayrıca Fenerbahçe'nin olası ligden çekilme durumunu da yorumlayarak, bu tür tehditlerin sportif rekabeti etkileyeceğini ve sonuç olarak kimin şampiyon olacağının önemli olmadığını savundu.

#13
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

#14
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

"Ligden çekiliyorsan çekil"

#15
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

Çekiliyorsan çekil, ön mü alıyorsun senin futbolcuların temize çıksın diye? 'Bizim oyuncularımıza fatura kesmeye çalışıyorlar' diyor. Biz kendimize faturayı kesiyoruz 10 -20 maç kapatın sahamızı hata yaptık. Senin oyuncun boks kulübünün sporcusu mu, futbol takımının sporcusu mu, uçan tekme atan tekwando takımının sporcusu mu? Bunlar şark kurnazı. Önlem almaya çalışıyorlar, federasyon o görüntülere göre futbolculara ceza verecek. Kamuoyunu geriyorlar "bak biz ligden çekiliriz, misketlerimi alır giderim" nereye gidiyorsanız gidin, kim şampiyon olursa olsun bizi ne ilgilendiriyor. Fenerbahçe ile şampiyonlukta yarıştık şampiyonluğumuzu çaldılar, Fenerbahçe ile yarışırken Galatasaray kaç kez Trabzon'da yendi bizi şampiyonluktan etti. Bu spordur Galatasaray ile nasıl yarışırsanız yarışın biz dışındayız. Trabzonspor Fenerbahçe maçları kainat sürdüğü sürece böyle devam edecek, bizim elimizden şampiyonlukları çaldınız.

#16
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

"2011'de şampiyonluğu çaldınız, Allah belanızı verdi"

#17
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

Son olarak, İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor'un yaşadığı haksızlıkları ve çalınan şampiyonlukları dile getirerek, bu durumunun adalete ve spor etiğine zarar verdiğini belirtti ve kendi döneminde yaşadıklarıyla karşılaştırdı.

#18
Foto - Fenerbahçelileri şok edecek karar! İşte bu beklenmiyordu: Çok büyük bir hat yaptı: Büyük ilgi gösterilmişti ama… Fenerlileri salladı!

Böyle iğrenç bir sezon daha görmedim. İki takım var gerisi figüran mı? Her hafta bir kötülük yapacaksınız puan alacaksınız, şampiyon olacaksınız. Olmayın şampiyon, namussuz şampiyonluğun ne faydası var sana. Kul hakkı yiyerek şampiyon olmanın ne faydası var? Ne oldu 2011'de çaldınız şampiyonluğu Allah belanızı verdi.

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Yorumlar

malum

fenerbahce utanmaz
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