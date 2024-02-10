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Spor
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Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

2024-02-10 17:20:40
Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer döneminde birçok yıldız oyuncusunu gönderen ve birçok yeni yıldız transfere imza atan sarı lacivertlilerde bu haber ortalığı karıştırdı. Gösterdiği performansla Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılacağı belirtilirken, bonservis bedeli de duyuruldu. İşte yeni adresi ve tüm detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Devre arası transfer döneminde birçok yıldız oyuncusunu gönderen ve birçok yeni yıldız transfere imza atan sarı lacivertlilerde bu haber ortalığı karıştırdı.

#3
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Gösterdiği performansla Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

#4
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Yıldız oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılacağı belirtilirken, bonservis bedeli de duyuruldu. İşte yeni adresi ve tüm detaylar...

#5
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

2018'de Nijmegen'den sarı-lacivertli kulübe 1 milyon 400 bin Euro bonservis bedeliyle gelen 24 yaşındaki oyuncu, son iki senede gösterdiği performansla değerine değer kattı.

#6
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Sergilediği futbolla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

#7
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, transfer sorusuna "Önce Fenerbahçe" cevabını verdi.

#8
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Kadıoğlu, "Kupalar için savaşıyorum. Bunun için buradayım. Sonrasında neler olur bilemeyiz. Amacım kazanabileceğimiz 4 kupayı kazanmak.

#9
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen genç yıldıza Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler geliyor.

#10
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Her geçen hafta performansını yukarı çeken Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen takımlar transferde büyük bir yarışa girdi.

#11
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

FERDİ KADIOĞLU BORUSSIA DORTMUND'A!

#12
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Bu transfer yarışından Alman ekibi Borussia Dortmund galip çıkmış gibi duruyor.

#13
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Gelen bilgilere göre; Ferdi Kadıoğlu ve Fenerbahçe, Borussia Dortmund'la 24 yaşındaki oyuncunun transferi için söz kesti.

#14
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Sezon sonunda Alman ekibi, yıldız sol bek için Fenerbahçe'ye 30 milyon euroya yakın bonservis bedeli ödeyecek.

#15
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu da sezon başında yaptığı açıklamada; 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp takımdan ayrılacağız' demişti.

#16
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Bu sezon son kez sarı-lacivertli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli kulübe önemli miktarda para kazandırmış olacak.

#17
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Ferdi Kadıoğlu bu sezon 32 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

#18
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. (Fotomaç)

#19
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

#20
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

#21
Foto - Fenerbahçeliler şaşkın! Apar topar karar vermişti: Yer yerinden oynayacak: Almanlar puan peşinde…

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