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Fenerbahçe'den yılın bombası: Marcus Rashford! Aziz Yıldırım çıldırdı

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Fenerbahçe'den yılın bombası: Marcus Rashford! Aziz Yıldırım çıldırdı

Fenerbahçe'de başkanlığa geri dönen Aziz Yıldırım, transferde kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

#1
Foto - Fenerbahçe'den yılın bombası: Marcus Rashford! Aziz Yıldırım çıldırdı

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, dünya futbolunun önemli isimlerinden Marcus Rashford'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood transferlerinin ardından sarı-lacivertlilerin hedefindeki yeni ismin Manchester United forması giyen Marcus Rashford olduğu iddia edildi.

#2
Foto - Fenerbahçe'den yılın bombası: Marcus Rashford! Aziz Yıldırım çıldırdı

İngiltere'nin The Sun gazetesine göre Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birini yapmak için Rashford transferine büyük bütçe ayırmaya hazırlanıyor. Haberde, Rashford'un Fenerbahçe'nin hücum hattı için belirlediği üç adaydan biri olduğu belirtilirken, listede Rafael Leao ve Ismaila Sarr'ın da yer aldığı ifade edildi.

#3
Foto - Fenerbahçe'den yılın bombası: Marcus Rashford! Aziz Yıldırım çıldırdı

NİCOLAS JACKSON DA LİSTEDE - Öte yandan sarı-lacivertlilerin Chelsea forması giyen Nicolas Jackson için de girişimlerde bulunduğu, Senegalli futbolcunun menajeriyle temas kurduğu öne sürüldü.

#4
Foto - Fenerbahçe'den yılın bombası: Marcus Rashford! Aziz Yıldırım çıldırdı

"KESENİN AĞZINI AÇMAYA HAZIR" - The Sun haberinde, "Marcus Rashford, kariyerine Türkiye'de devam etmek isterse Fenerbahçe transferi gerçekleştirmek için kesenin ağzını açmaya hazır." ifadelerine yer verdi. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler arasında yer alan Ismaila Sarr için ise Crystal Palace'ın oyuncuyu takımda tutmak istediği ancak cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılığa engel olmayacağı aktarıldı.

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