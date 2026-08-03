Fenerbahçe'den yılın bombası: Marcus Rashford! Aziz Yıldırım çıldırdı

İngiltere'nin The Sun gazetesine göre Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birini yapmak için Rashford transferine büyük bütçe ayırmaya hazırlanıyor. Haberde, Rashford'un Fenerbahçe'nin hücum hattı için belirlediği üç adaydan biri olduğu belirtilirken, listede Rafael Leao ve Ismaila Sarr'ın da yer aldığı ifade edildi.