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Spor
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Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

2024-01-15 10:41:13
Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Sezon başında yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, devre arasına da hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine bağlarken, transferde ise dur durak bilmeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, Galatasaray'ın gündemindeki yıldız isim için devreye girdi. İşte F.Bahçe'deki son gelişmeler ve o isim... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

#1
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı ve zirve yarışında kayıp yaşamadı.

#3
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golü 81. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

#4
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Ayrıca Kanarya'da 50. dakikada Edin Dzeko, penaltı atışından yararlanamadı ve bu maçta sessiz kaldı.

#5
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Ligin 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek ve taraftarı önünde 3 puan arayacak.

#6
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Ligde son gidişat bu yöndeyken Fenerbahçe'de transferde ise flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

#7
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Yönetim, transferde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerliyor.

#8
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Bu doğrultuda Kanarya ilk olarak stopere takviye yaptı ve Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı.

#9
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Transferde hız kesmeyen F.Bahçe, Milan'dan Rade Krunic'i ise kiralayarak orta sahasını güçlendirdi.

#10
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Sarı-lacivertliler yapılacak takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek ve Avrupa'da başarı hedefliyor.

#11
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Bu doğrultuda yönetimin transfer listesindeki 3 isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

#12
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

STOPERE YERLİ HAMLESİ F.Bahçe'nin Becao, Djiku, Bonucci, Serdar Aziz ve Luan Peres olmak üzere mevcut kadroda 5 stoperi bulunuyor.

#13
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Sakatlıklar ve eksiklikler sonrası sol bek Jayden Oosterwolde de zaman zaman bu mevkide boy gösteriyor.

#14
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Luan Peres'le yollarını ayırmak isteyen ve Bonucci ile sezon sonunda devam etmesi beklenmeyen Kanarya'nın, bu bölgeye yerli takviyesi yapması bekleniyor.

#15
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

A Spor'a göre; Gelecek sezon toplamda 12 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar için yerli transferi büyük önem taşıyor.

#16
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Sarı-lacivertlilerde listenin başındaki isim ise Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü...

#17
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Yönetici Selahattin Baki, geçtiğimiz günlerde resmi görüşmelerde bulunmak için İstanbul'dan Madrid'e uçtu.

#18
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Madrid ekibinde 9 maça çıkarken 213 dakika sahada kaldı ve skor katkısı yapamadı.

#19
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

HÜCUM HATTINA TAKVİYE GELECEK Michy Batshuayi'ye gelen teklifler sonrası ve Joshua King'in sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi nedeniyle bu mevkiye uzun vadeli transfer yapılması kararı alındı.

#20
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

F.BAHÇE'NİN SALDANHA ISRARI F.Bahçe, sezon başında Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan'a transfer olan Matheus Saldanha için girişimlere başladı.

#21
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Sambacı forvet için Kanarya'nın 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında...

#22
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

G.SARAY'A ÇALIM: GRONBAEK Fred'in yanına box to box bir futbolcu almak isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın gündemindeki Albert Gronbaek'i radarına aldı.

#23
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Miha Zajc'la yollarını ayırmayı planlayan yönetim, bu bölgeyi genç ve dinamik bir isimle güçlendirmek istiyor.

#24
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

22 yaşındaki oyuncu bu sezon 12 maça çıkarken 4 gol - 2 asistlik performans gösterdi.

#25
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Gronbaek'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...

#26
Foto - Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Albert Gronbaek, 23 Mayıs 2001'de Danimarka'nın Risskov kentinde dünyaya geldi. Futbola Aarhus altyapısında başladı.

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