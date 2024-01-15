Fenerbahçe'den Türk futbolunu sarsacak hareket! Dev yarış erken başladı! Tarihe geçecek futbolcu itirafı:

Sezon başında yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, devre arasına da hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine bağlarken, transferde ise dur durak bilmeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, Galatasaray'ın gündemindeki yıldız isim için devreye girdi. İşte F.Bahçe'deki son gelişmeler ve o isim... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)