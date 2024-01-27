Fenerbahçe'den TFF'ye 7 soruluk mektup

Galatasaray-İstanbulspor maçında görmezden gelinen ve uygulanmayan faul kararı Fenerbahçe maçında neden uygulanmıştır? Futbolda kurallar renkler özelinde farklı mı uygulanmaktadır? Cevabını merakla beklediğimiz bir diğer konu da maçın sonuna eklenen uzatma dakikalarındaki tutarsızlıktır. Maçın 67.dakikasında sadece Mauro Icardi'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü 4.30" incelenmişken, 5 dakika uzatma vermek yeterli midir? Maç o an 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle değil de 1-1 berabere olsaydı hakem Bahattin Şimşek müsabakaya yine 5 dakika mı ilave edecekti? Sadece bir maçta yapılan üç bariz hatalı müdahaleye dair tüm kamuoyu sorgulama yaparken Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun yorumu, görüşü, değerlendirmesi ne olmuştur? İki takım arasında hakemlerin standartsız kararları dolayısıyla yaşanan bu adaletsizlik karşısında tutumunuz ne olacaktır?"