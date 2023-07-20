2023-07-20 14:49:23 Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler'i yasa boğan ölüm! Flaş gelişme...
Kısa süre içerisinde gösterdiği performansla sadece Fenerbahçe değil; tüm futbolseverlerin beğenisini toplayan Arda Güler, Real Madrid'e transfer olmuştu. 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devinin yolunu tutan genç yıldızın futbolculuk kariyerine başlamasına vesile olan öğretmeni Mahmut Şafak'ın pandemide geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ve öğrencisinin bugünlerini göremediği ortaya çıktı.