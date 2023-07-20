Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler'i yasa boğan ölüm! Flaş gelişme...

Ruken Güven (Ortaokul Öğretmeni): "O zaman da Fenerbahçeliydi, Fenerbahçe’ye gitmeye kararlıydı. Ailesi çok ilgiliydi. Arda’nın da derslere ilgisi yüksekti, hiç problem yaşamazdık. Sadece biraz çekingen, sakindi. Sarı saçlı, çok güzel de bir çocuktu. Dikkat çekerdi. Arkadaşlarıyla arası iyiydi. Kimseye bir zorbalık yapmaz, başkasına zarar vermezdi. Gerçek bir sporcuydu, futbola odaklıydı. Ben ona ‘Futbolcular az kitap okur sen kitap okumaya devam et’ demiştim. O da okurum merak etmeyin’ demişti. Bizi maçlarını izlemeye davet ederdi. Ben de ‘Bir gol de benim için atar mısın?’ diye sorardım. Arda’nın bir yerlere geleceği belliydi ama bunun Real Madrid olacağı aklıma gelmezdi. İmza töreninde ben de evde ağladım."