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Spor
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Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

2024-07-22 12:38:00
Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Maximin, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun transferlerinden sonra En-Nesyri ile de her konuda anlaşan Kanarya, kısa süre içerisinde oyuncuyu İstanbul'a getirmenin peşinde. Bu sırada Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, 2 oyuncunun daha transferini istedi. Galatasaray'ın da peşinden koştuğu yıldız oyuncu için Fenerbahçe devrede. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın transferlerini noktalayan Kanarya, En Nesyri'yi de İstanbul'a getirecek.

#2
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Bunun yanı sıra ise Fenerbahçe'nin gündeminde en az 2 ismin daha olduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

#3
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre; 27 yaşındaki 1.92'lik forvetin bonservisi 18 milyon Euro + 7 milyon Euro bonus şeklinde olacak.

#4
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

4 yıllık kontrat yapılacak oyuncu da sezon başına 4 milyon Euro alacak. En Nesyri'nin birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

#5
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Jose Mourinho, Fred'in yanına top tekniği iyi olan ve savunmada da becerisi yüksek bir isim istiyor.

#6
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Orta saha adayları arasında İbrahim Sangare de öne çıkıyor. Nottingham Forest forması giyen Fildişili yıldız, oyunun her iki yönünde de yer alabiliyor.

#7
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Kariyerinde esas çıkışı Hollanda'da da PSV Eindhoven yapan Sangare, 2020-2023 arası 140 maçta oynayarak 15 gol atıp, 10 asist yaptı.

#8
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Fenerbahçe için İngiltere'den başka bir iddia gündeme geldi. Manchester City'den Mateo Kovacic'i Sarı-lacivertlilerin izlediği öne sürüldü.

#9
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Jose Mourinho'nun Premier Lig'den tanıdığı Hırvat yıldızın kiralanabileceği iddia edildi. 30 yaşındaki yıldız, geçen yıl Manchester City ile 44 maça çıkmıştı.

#10
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Sarı-lacivertlilerin bir diğer adayı ise Sofyan Amrabat.

#11
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Faslı oyuncu tekrardan Fiorentina'ya döndü. Fenerbahçe yönetimi bu oyuncunun da menajeriyle temas kurdu.

#12
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan 3. isim de Sander Berge...

#13
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Fenerbahçe yönetimi, 1.95 boyundaki merkez orta saha için girişimlere başlayacak. Kanarya'nın orta saha pozisyonu için belirlediği bütçe ise 15 milyon Euro.

#14
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki Lugano maçı ile resmen sezonu açmaya hazırlanırken transferde de isimler birbirini kovalıyor.

#15
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

İtalyan basınına göre; sarı-lacivertliler, Lazio'dan Gustav Isaksen için nabız yokluyor.

#16
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Lazio'nun geçen sezon 12 milyon Euro'ya aldığı

#17
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Danimarkalı oyuncu için her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile 4 yıllık imzaya hazırlanıyor.

#18
Foto - Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

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