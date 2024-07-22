Fenerbahçe’den olay çıkış! Transfer piyasası karışabilir… Görenler şaşıracak! Gizli planı açıkladılar…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Maximin, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun transferlerinden sonra En-Nesyri ile de her konuda anlaşan Kanarya, kısa süre içerisinde oyuncuyu İstanbul'a getirmenin peşinde. Bu sırada Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, 2 oyuncunun daha transferini istedi. Galatasaray'ın da peşinden koştuğu yıldız oyuncu için Fenerbahçe devrede. İşte son dakika haberinin detayları…