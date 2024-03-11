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Spor
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet cevap: Paradoks

2024-03-11 19:26:51
Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet cevap: Paradoks

Fenerbahçe, Galatasaray'ın son açıklamalarına hızlı bir şekilde cevap verdi ve ezeli rakibinin çelişkili durumunu vurguladı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) memnun olduğuna dair örneklerle yanıt vererek, "paradoks" olduğunu belirtti.

#1
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet cevap: Paradoks

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın geçmişte Türk hakemlerine güvenini dile getirdiği ve TFF'den memnuniyetini ifade ettiği örnekler paylaşıldı.

#2
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet cevap: Paradoks

Kulübün yaptığı açıklama şu şekilde:

#3
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet cevap: Paradoks

"PARADOKS: 'Görünüşte' doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.

#4
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet cevap: Paradoks

ÖRNEK: 3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: 'Türk hakemlerine güveniyoruz!'

#5
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet cevap: Paradoks

14 Aralık 2023: Soru: 'TFF'den memnun musunuz?' Dursun Özbek: 'Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik.'

#6
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet cevap: Paradoks

Ne olmuştu?

#7
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet cevap: Paradoks

Galatasaray, 'Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Gaziantep FK-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Alanyaspor, Fenerbahçe-Kasımpaşa ve son olarak Fenerbahçe-Pendikspor maçları... Kararlarıyla maçı bir taraftan alıp diğerine veren, özellikle son dakikalarda yaptığı operasyonlarla rakiplerin kazanmasını imkansız hale getiren Arda Kardeşler, Mustafa İlker Coşkun, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Çetin, Çağdaş Altay, Erkan Engin, Cihan Aydın ve Kadir Sağlam isimli hakemlere ne gibi yaptırımlarda bulunulacaktır?' 'Türk futbolunda kulağının üzerine yatılacak dönemin sonuna çoktan gelinmiştir! Türk futbolunu rahatlatmak, gerçekleri ve adil kararları, tüm futbolseverlerle ve taraflı-tarafsız tüm kesimlerle paylaşmak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaçamayacağı görevidir. Bu görevleri bugüne kadar yapamayan federasyon ya bu zorunluluğunu yerine getirmelidir ya da 24 Şubat'taki açıklamamızda belirttiğimiz gibi TFF ve kurulları olarak gerekli kararı almalıdır.'"

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