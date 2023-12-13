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Spor
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Fenerbahçe'den flaş karar! Operasyonu 'Başlattık' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdular

2023-12-13 10:23:32
Fenerbahçe'den flaş karar! Operasyonu 'Başlattık' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdular

Sakatlıklar nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, stoper bölgesinde birçok değişikliğe gitti. Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun sahalardan bir süre uzak kalması, sarı-lacivertli ekibin Avrupa'da ve ligde sorunlar yaşamasına sebep olmuştu. Bunun üzerine yönetim devre arasında rotasyonu güçlendirme kararı aldı. Kurmaylar, Alman panzerini kadroya dahil etmek için çalışmalara başlıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

#1
Foto - Fenerbahçe'den flaş karar! Operasyonu 'Başlattık' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdular

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'den flaş karar! Operasyonu 'Başlattık' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdular

Süper Lig ve Avrupa'da başarı kovalayan sarı-lacivertliler, gözünü ocak ayına çevirdi.

#3
Foto - Fenerbahçe'den flaş karar! Operasyonu 'Başlattık' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdular

Teknik direktör İsmail Kartal, transferini istediği mevkileri yönetime iletti.

#4
Foto - Fenerbahçe'den flaş karar! Operasyonu 'Başlattık' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdular

Eksik bölgeler için harekete geçen Kanarya'da öncelik stoper mevkisine verildi.

#5
Foto - Fenerbahçe'den flaş karar! Operasyonu 'Başlattık' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdular

Becao'nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle o bölgeye nokta atışı bir transfer planlanıyor.

#6
Foto - Fenerbahçe'den flaş karar! Operasyonu 'Başlattık' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdular

Devre arasında savunmaya takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

#7
Foto - Fenerbahçe'den flaş karar! Operasyonu 'Başlattık' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdular

Atletico Madrid'te forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün transferi zora girince Fenerbahçe başka adaylara yönelmek zorunda kaldı.

#8
Foto - Fenerbahçe'den flaş karar! Operasyonu 'Başlattık' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdular

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertlilerin yeni hedefi ise İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ta forma giyen Thilo Kehrer.

#9
Foto - Fenerbahçe'den flaş karar! Operasyonu 'Başlattık' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdular

Fenerbahçe yönetiminin Kehrer için harekete geçtiği ve önümüzdeki günlerde menajeriyle temas kurulacağı belirtildi.

#10
Foto - Fenerbahçe'den flaş karar! Operasyonu 'Başlattık' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdular

13 milyon Euro piyasa değeri olan tecrübeli oyuncu tekniği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor.

#11
Foto - Fenerbahçe'den flaş karar! Operasyonu 'Başlattık' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdular

27 kez Alman Milli Takımı'nda forma giyen Kehrer için şimdiye kadar 49 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

#12
Foto - Fenerbahçe'den flaş karar! Operasyonu 'Başlattık' diyerek tüm Türkiye'ye duyurdular

Bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen Kehrer'in gol ve asisti bulunmuyor.

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