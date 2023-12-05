2023-12-05 20:02:27 Fenerbahçe'den flaş karar! Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu, Milyonların konuştuğu GTA 6'ya...
Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6 oyununun fragmanını yayınladı. "Grand Theft Auto VI Trailer 1" olarak geçen fragman sonrasında milyonlarca kişi, 2025 yılında çıkacak oyunla ilgili birçok yorumda bulundu. Fenerbahçe de GTA 6'nın fragmanı sonrası oyunda bulunan karakterlerden esinlenerek bir paylaşımda bulundu. Sarı - lacivertlilerin paylaşımı, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İşte detaylar...