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Spor
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Fenerbahçe'den flaş karar! Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu, Milyonların konuştuğu GTA 6'ya...

2023-12-05 20:02:27
Fenerbahçe'den flaş karar! Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu, Milyonların konuştuğu GTA 6'ya...

Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6 oyununun fragmanını yayınladı. "Grand Theft Auto VI Trailer 1" olarak geçen fragman sonrasında milyonlarca kişi, 2025 yılında çıkacak oyunla ilgili birçok yorumda bulundu. Fenerbahçe de GTA 6'nın fragmanı sonrası oyunda bulunan karakterlerden esinlenerek bir paylaşımda bulundu. Sarı - lacivertlilerin paylaşımı, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe'den flaş karar! Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu, Milyonların konuştuğu GTA 6'ya...

GTA 6 fragmanı, yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyadaki kullanıcıların gündem maddelerinden biri haline geldi. Grafikleri ve detaylarıyla oyunseverlerin dikkatini çeken oyunun fragmanı, kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini almıştı.

#2
Foto - Fenerbahçe'den flaş karar! Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu, Milyonların konuştuğu GTA 6'ya...

GTA 6 oyununun 2025 yılında çıkması beklenirken, Süper Lig devi Fenerbahçe'den de flaş bir hamle geldi. Sarı - lacivertli kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda futbolcular Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu'nun oyundaki karakterlerden esinlenilerek düzenlenmiş olan görselleri yer aldı.

#3
Foto - Fenerbahçe'den flaş karar! Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu, Milyonların konuştuğu GTA 6'ya...

Fenerbahçe'nin gönderisi sosyal medyadaki kullanıcılardan kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

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