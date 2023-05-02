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Fenerbahçe'den çok ama çok kritik hamle... Bu olursa: Altında kesinlikle kalmayacak...

2023-05-02 14:05:51
Fenerbahçe'den çok ama çok kritik hamle... Bu olursa: Altında kesinlikle kalmayacak...

Süper Lig'in 32.haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-1 yenilmesinin ardından ezeli rakibiyle olan puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına start verildi. Enner Valencia, Crespo, Arda Güler ve Zajc'a yeni sözleşme teklifi yapan Ali Koç'un bu oyunculardan cevap beklediği öğrenilirken, Sarı Lacivertli yönetimin yurtdışında ise tamı tamına 7 yıldızla görüşmelere başladığı bildirildi. Olabilme imkanı için harekete geçti.

#1
Foto - Fenerbahçe'den çok ama çok kritik hamle... Bu olursa: Altında kesinlikle kalmayacak...

Süper Lig'in 32.haftasında deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen Sivasspor'u rahat bir skorla (3-1) geçen Fenerbahçe'de Giresunspor hazırlıklarına başlandı. Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybetmesi üzerine ezeli rakibiyle puan farkını 3'e indiren Sarı Lacivertliler kalan 4 maçta fire vermek istemezken, Jorge Jesus'un Samandıra'da işleri bir hayli sıkı tuttuğu bildirildi.

#2
Foto - Fenerbahçe'den çok ama çok kritik hamle... Bu olursa: Altında kesinlikle kalmayacak...

Sivas deplasmanını rahat geçen Fenerbahçe'de bir yandan iç transfer çalışmalarına devam edilirken, yönetimin diğer yandan Avrupa seferine çıktığı belirtildi. Ali Koç'la 1 yıl daha yola devam etme kararı alan Jorge Jesus'un başkana 'Menajerlerin önerdiği oyuncuları değil kendi listemdeki futbolcuları transfer etmek istiyorum' dediği anlaşılırken, Koç'un bu isteğe son derece sıcak baktığı ifade edildi.

#3
Foto - Fenerbahçe'den çok ama çok kritik hamle... Bu olursa: Altında kesinlikle kalmayacak...

Enner Valencia, Arda Güler, Zajc ve Crespo gibi yıldızlara yeni sözleşme teklifleri sunan yönetimin bu isimlerden cevap beklediği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin yurtdışından ise 7 oyuncuyla temasa geçtiği anlaşıldı.

#4
Foto - Fenerbahçe'den çok ama çok kritik hamle... Bu olursa: Altında kesinlikle kalmayacak...

Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen Ahmet Konanç, Ali Koç'un masasına gelen 7 futbolcuyu açıklarken, ünlü yorumcunun 'bu futbolcular arasında şu anda Beşiktaş forması giyen Nkoudou da var ama oyuncu geri çevrildi' sözleri ise büyük dikkat çekti.

#5
Foto - Fenerbahçe'den çok ama çok kritik hamle... Bu olursa: Altında kesinlikle kalmayacak...

İtalyan bir kaleci ismi verdim ismi Rui Patricio. Portekiz Milli Takımı'nda 107 defa forma giymiş 35 yaşında. Wolwes'tan Roma'ya gelmişti. Roma'da Mourinho ile çalışıyor ama İstanbul'da vatandaşı Jorge Jesus'la çalışmaya sıcak bakıyor.

#6
Foto - Fenerbahçe'den çok ama çok kritik hamle... Bu olursa: Altında kesinlikle kalmayacak...

Patricio gelecek Altay Bayındır 2.kaleci olacak düşüncesi İrfan Can Eğribayat'a hissettirilmemesi lazım. Şu anda bu takımın 1.kalecisi İrfan Can Eğribayat'tır. Trabzonspor Uğurcan Çakır'ı satıp İrfan Can'ı transfer etmek istiyor. Fenerbahçe taraftarları İrfan Can'ı sevdi. İrfan Can aynı Volkan Demirel gibi, maçı resmen yaşıyor.

#7
Foto - Fenerbahçe'den çok ama çok kritik hamle... Bu olursa: Altında kesinlikle kalmayacak...

Bana göre Altay Bayındır kiralanmalı, gelecek yabancı kaleci İrfan Can Eğribayat'la rekabete sokulmalı. Miha Zajc iyileşti, Szalai iyileşti, Batshuayi de Sivas maçında oynayabilir. Fenerbahçe Arda Güler'in sözleşmesini uzatıp maaşına zam yapmayı planlıyor. Zajc'a, Valencia'ya ve Crespo'ya zamlı sözleşme teklif etti ama bu 3 futbolcudan geri dönüş henüz olmadı. Fenerbahçe yeni Ferdi Kadıoğlu'nu buldu. Jo jin-Ho. Güney Kore'nin milli takımına çağrıldı. Bu futbolcu yeni Ferdi Kadıoğlu olarak görülüyor.

#8
Foto - Fenerbahçe'den çok ama çok kritik hamle... Bu olursa: Altında kesinlikle kalmayacak...

Fenerbahçe sol bek için Ben Brereton Diaz'ı düşünüyor. Nkoudou Fenerbahçe'ye önerildi fakat yönetim sıcak bakmıyor. Chris Willock yine Fenerbahçe'ye teklif edilen isimlerden. Osayi'nin geldiği takım yani QPR'da oynuyor fakat yönetim bu oyuncuya da sıcak bakmıyor. Fenerbahçe Ryan Kent'i istiyor, sezon sonunda kontratı bitiyor. Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgileniyor. Draxler, Rogon'un futbolcusu sol kanatta oynuyor Benfica'yla kontratı bitiyor. Schulz o da Rogon'un futbolcusu onunla da görüşmeler devam ediyor. Vatan’a göre; Pedro'nun kalıp kalmayacağı belli değil aynı durum Valencia için de geçerli. Fenerbahçe Gabriel Barbosa'yı istiyor. Jorge Jesus büyük ihtimalle kalacak. Jesus, menajerler aracılığıyla Ali Koç'a sunulan değil kendi istediği oyuncuları transfer edecek.

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