Fenerbahçe'den çok ama çok kritik hamle... Bu olursa: Altında kesinlikle kalmayacak...

Fenerbahçe sol bek için Ben Brereton Diaz'ı düşünüyor. Nkoudou Fenerbahçe'ye önerildi fakat yönetim sıcak bakmıyor. Chris Willock yine Fenerbahçe'ye teklif edilen isimlerden. Osayi'nin geldiği takım yani QPR'da oynuyor fakat yönetim bu oyuncuya da sıcak bakmıyor. Fenerbahçe Ryan Kent'i istiyor, sezon sonunda kontratı bitiyor. Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgileniyor. Draxler, Rogon'un futbolcusu sol kanatta oynuyor Benfica'yla kontratı bitiyor. Schulz o da Rogon'un futbolcusu onunla da görüşmeler devam ediyor. Vatan’a göre; Pedro'nun kalıp kalmayacağı belli değil aynı durum Valencia için de geçerli. Fenerbahçe Gabriel Barbosa'yı istiyor. Jorge Jesus büyük ihtimalle kalacak. Jesus, menajerler aracılığıyla Ali Koç'a sunulan değil kendi istediği oyuncuları transfer edecek.