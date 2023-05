Fenerbahçe'den çok ama çok kritik hamle... Bu olursa: Altında kesinlikle kalmayacak...

Patricio gelecek Altay Bayındır 2.kaleci olacak düşüncesi İrfan Can Eğribayat'a hissettirilmemesi lazım. Şu anda bu takımın 1.kalecisi İrfan Can Eğribayat'tır. Trabzonspor Uğurcan Çakır'ı satıp İrfan Can'ı transfer etmek istiyor. Fenerbahçe taraftarları İrfan Can'ı sevdi. İrfan Can aynı Volkan Demirel gibi, maçı resmen yaşıyor.