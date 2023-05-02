2023-05-02 14:05:51 Fenerbahçe'den çok ama çok kritik hamle... Bu olursa: Altında kesinlikle kalmayacak...
Süper Lig'in 32.haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-1 yenilmesinin ardından ezeli rakibiyle olan puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına start verildi. Enner Valencia, Crespo, Arda Güler ve Zajc'a yeni sözleşme teklifi yapan Ali Koç'un bu oyunculardan cevap beklediği öğrenilirken, Sarı Lacivertli yönetimin yurtdışında ise tamı tamına 7 yıldızla görüşmelere başladığı bildirildi. Olabilme imkanı için harekete geçti.