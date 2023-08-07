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Spor
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha!

2023-08-07 15:58:23
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha!

Beşiktaş'ın da yakından takip ettiği Dusan Tadic'i kadrosuna katan Fenerbahçe, ezeli rakibine bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız futbolcu için harekete geçti.

#1
Foto - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha!

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu birbirinden değerli yıldızlarla doldurmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekibin son hamlesi, hem 10 numara hem de kanatta görev yapabilen yıldız oyuncuya yönelik oldu. Beşiktaş'ın da istediği futbolcunun kulübüyle görüşen Fenerbahçe, gelecek cevaba göre yol haritasını belirleyecek. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair tüm detaylar...

#2
Foto - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha!

Sarı-Lacivertliler, merkez orta saha için Milan’dan Rade Krunic ya da Bologna’dan Nicolas Dominguez’den birini kadroya katmak istiyor. Her konuda anlaşma sağlanan Boşnak Krunic konusunda son olarak Milan’ın yüksek bonservis bedeli inadını kırmayı hedefleyen Fenerbahçe’nin kurmayları, bu hafta Milano temsilcisine bonuslar hariç 7 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Arjantinli Dominguez ise henüz gelecek kararını vermedi. Eğer 25 yaşındaki futbolcu, kendisine yapılan teklifi kabul ederse, 12 milyon Euro’ya transfer edilebilir.Edin Dzeko transferi sonrası ilk 11’de düzenli olarak forma giyme ihtimali zayıf gözüken Michy Batshuayi, Zimbru ile oynanan ilk maçta oyuna sonradan girmişti. Mücadele sonunda yedek kaldığı için kızgın olduğu öğrenilen Belçikalı forvet, rövanşta 11’de oynadı ve 2 gol birden attı. Ancak kadrodaki yerinin garanti olmayacağını düşünen 29 yaşındaki futbolcunun, menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi. İddiaya göre Suudi Arabistan’dan bir takım, Batshuayi için 10 milyon Euro’luk bonservis bedelini gözden çıkardı. Yönetimin, sözleşmesi 2024’te bitecek tecrübeli oyuncusunu, bu teklifin resmileşmesi durumunda satmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanarya’nın elinde direkt forvet olarak ayrıca Serdar Dursun ve Umut Nayir de yer alıyor.

#3
Foto - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha!

Yakın zamanda adı Beşiktaş için de geçen Steven Berghuis, Fenerbahçe’nin de radarına girdi.

#4
Foto - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha!

Milliyet'e göre; Sarı-Lacivertliler’in, Berghuis’in transfer şartlarını Ajax’a sorduğu öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle de temasa geçileceği belirtildi. 10 numara ve sağ kanatta oynayabilen Hollandalı yıldızın kontratı 2025’te sona eriyor. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan 31 yaşındaki futbolcuya başka teklifler de geldiği konuşuluyor.

#5
Foto - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha!

Kanarya’nın, Ajax’ın Berghuis konusundaki maddi beklentisini öğrenmesinin ardından bu transferdeki yol haritasını belirleyeceği bildirildi.

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